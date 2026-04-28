"Možete da mislite naše probleme, nama i dalje traju sankcije, samo se ne primenjuju još mesec dana ili nešto manje od mesec dana, do kad bi trebalo konačno da se zaključi sporazum o kupoprodaji NIS-a", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara da li je sa sa predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelanom razgovarao o situaciji na Bliskom istoku i kako situacija sa rastom cene nafte može da se odrazi na švajcarske investicije u Srbiji i na Balkanu.

Vučić je primetio da je cena nafta već otišla na više od 111 dolara za barel.

"Koja god poruka da se pojavi iz Bele kuće i Teherana, iz celog regiona, samo povećava cenu nafte. Najbolje bi bilo kad niko ništa ne bi govorio, bar se ne bi povećavala cena nafte. A ovako, svaki put kad probaju da umire cenu nafte, ona ode gore. I sada vam kažem, ja ne znam više šta da radimo, mi smo već odustali 25 odsto od akcize. Već imate šest zemalja od osam u regionu gde imaju višu cenu goriva. Ne znam šta više da radimo, da odustajemo od svih prihoda za državu, mi se nalazimo u velikom problemu", ukazao je Vučić.

Kazao je da naša država pokušava da završi i sa Ukrajinom i sa još nekima ugovore o slobodnoj trgovini ili neke posebne barter aranžmane oko đubriva.

"Pokušavamo da dovučemo za naše poljoprivrednike đubrivo, ali mnogo, mnogo problema, ali o tome ću neki drugi put da pričam. Švajcarska ih sigurno manje oseća, oni su mnogo jača, mnogo stabilnija finansijski zemlja od nas. Mi nemamo problema sa javnim dugom, ali i mi koji smo pravili buffere i koji uzimamo pare na finansijskom tržištu pod povoljnim uslovima, nemamo problem sa tim, dakle, i neće nam nikada preći javni dug, ne 60, nego 50 odsto u odnosu na BDP, opet imamo probleme. I plašim se da ćemo tek da ih imamo", dodao je Vučić.

Naveo je da sve cene skaču čim se priča o ratovima. "Samo da nam se to ne odrazi na ljude, da nam inflacija ponovo ne počne da skače. I u martu je to bilo dobro, sve dobro, sve pod kontrolom, 2,8 odsto, moramo da probamo da držimo to ispod tri odsto", istakao je predsednik Vučić.