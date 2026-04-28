Danica Balabanović doživela je strašnu saobraćajnu nezgodu na motoru, nakon koje su greškom konstatovali njenu smrt.

Pevačica je 45 dana bila u komi, a onda se na iznenađenje svih desilo nešto neočekivano. Zahvaljujući svojoj baki koja nije mogla da se pomiri da je više nema, uspela je da preživi.



Njen život se tada potpuno promenio, a ona je sada otkrila kroz kakvu strašnu situaciju je prošla.

- Neposredno pred odlazak na veliku turneju sa Željkom Šašićem, pozvao me je prijatelj da se provozamo motorom. Iako mi je baka uvek govorila da ne sedam na motor, nisam je ni tog puta poslušala. Doživeli smo težak saobraćajni udes na kom mi je konstatovana smrt - započela je svoju ispovest Danica i nastavila:

- Moja baka nije verovala da mene više nema, i pri opraštanju osetila je da sam topla ispod pazuha. Srećom, posle toga krenule su tri reanimacije, a nakon što sam se da kažem „vratila“, bila sam u komi 45 dana sa 22 preloma - ispričala je.

Težak period pregurala je uz pomoć jake volje, kao i njenih najdražih koji su sve vreme bili uz nju.

- Moja dijagnoza je bila invalid i lekari su mi rekli da ako uspem da hodam uz pomoć štaka da budem presrećna. Iz bolnice sam izašla 6. septembra i uz uporne vežbe i Božiju pomoć, već sam pevala za Novu godinu - govorila je Balabanovićeva za Grand.

Otkrila jezive detalje iz svog života

Podsetimo, pevačica Danica Balabanović za domaće medije otkrila je jezive detalje iz svog privatnog života. Naime, Danica Balabanović je samohrana majka od prvog dana trudnoće, a način na koji je saznala da je bivši partner vara bilo je jako surov.

- Kad sam se porodila, imala sam taj težak porođaj, izgubila sam dete i imala sam veliku traumu. Između ostalog, teško je to sve prošlo, jedva sam preživela. Nebitno. Da ne zalazim u to. Dolazi mi jedna devojka sa radiologije i kaže: ‘Tvoj muž je divan u krevetu’. Ja kažem: ‘Stvarno?’ To je drugi šok. Ja se tek porodila, dve ženice pored mene. Jedna Crnogorka, ima muža 16, 17 godina i jedna gospođa koja se porodila 4. ili 5. put. One su skočile da je isteraju, glavna babica je došla, potresla sam se jako. Naravno, došla sam kući, pozdravila se sa tadašnjim suprugom i rekla, ako bude bio dobar otac, može da dođe kad hoće, ako ne… Poslala sam ga na tu adresu na kojoj je i bio“, rekla je Danica.

BONUS VIDEO: