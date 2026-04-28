Jelena Karleuša progovorila je o odnosu sa bivšim mužem Duškom Tošićem, te priznala da iako priprema slavlje za ćerke, on ne želi kontakt s njom.

U svom stilu prokomentarisala je spekulacije o spektaklu koji sprema za svoje ćerke koji slave rođendan na isti dan.

- Stavili ste mi omču oko vrata oko tog 18. rođendana, sad se očekuje spektakl, a ja treba da opravdam to, ne znam šta se očekuje od mene. Da li da ispalim raketu na put oko meseca, da bih ispunila sva očekivanja. Ne znam još šta planiramo, nismo ni pričali o tome, videćemo. Zasad ne planiramo ništa. Imam dva rođendana na moju radost. Atina se ljuti jer je i njoj rođendan - govorila je za Premijeru sa osmehom na licu, a na pitanje novinara koliko Duško učesvuje u pregovorima za slavlje, Jelena je iskreno odgovorila:

- Duško i ja nismo u dobrim odnosima, nažalost, to je njegova odluka. Žao mi je zbog toga što vuče takve poteze. I zbog javnosti i zbog Atine i Nike, ljudi se razvedu pa budu prijatelji ili u dobrim odnosima, ali on nije takav tip. Ne mogu ja njemu to da dočaram, digla sam ruke... Moram da naglasim da je divan otac, da je stalno sa njima u kontaktu, imaju divan odnos. Ispada da ga stalno spominjem, pa onda advokat zamoli da više ne govorim o tome, a zapravo ga ne spominjem ja sama od sebe, već odgovaram na vaša pitanja. Tako se namesti - objasnila je pevačica.

Atina ide na studije u Milano

Inače, Atina Tošić planira da studira modni dizajn, što ne iznenađuje s obzirom na to da je ljubav prema visokoj modi nasledila od majke, koja važi za jednu od najstiliziranijih žena na našoj javnoj sceni.

Kako je Karleuša potvrdila, Atina je primljena na fakultet u Italiji.

- Tako je. Neko sam ko se bori da se deca školuju, želim da se obrazuju. Nisam neko ko brani ni tuđoj, a ni svojoj deci da stiču obrazovanje, naprotiv, svim srcem sam za to. Atina i Nika su devojčice sa najboljim ocenama u svojoj školi - izjavila je Karleuša i dodala:

- Konkretno što se tiče Atine, gde god je konkurisala primili su je. Reč je o najprestižnijim evropskim fakultetima. Bez obzira što mislim da imamo fantastične fakultete u Srbiji. Mada videćemo, možda bude i u Srbiji. Svakako, svuda je primljena - zaključila je Jelena.

