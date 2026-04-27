"Pomozite nam da razumemo vašu poziciju i odnos sa Rusijom?"

"Prezentujete sebe kao svetionik demokratije, Rusija je svetionik zla, što nije istina", rekao je Vučić.

"Uopšteno govoreći, mi smo više demokratski nego Rusija, zar ne?"

"Postoje drugačije kulture, drugačije tradicije. Uvek pričate o Srbiji da je "ruska marionata", rekao je Vučić.

"Kakav je osećaj kada pogledate unazad da smo bili neprijateji, a da sada sedimo za istim stolom?"

"Mnogi ljudi širom sveta počeli su da rade nešto protiv suverenih nacija i menjali granice jer su videli da ste vi menjali naše granice. Mi imamo principe, za razliku od vas, Alistere", rekao je Vučić.

Ovako je počeo intervju u predsednika Srbije Aleksandra Vučića za podkast "The Rest is Politics".

Razogovor sa britanskim novinarom trajao je više od sat vremena, a počeo je pitanjima o Kosovu i Metohiji.

O KiM

"Danas, ako pitate građane Srbije šta osećaju o 1999. godini, osećaju još veću ogorčenost i razočaranje zbog ponašanja 19 zemalja koje su pokrenule agresiju protiv suverene zemlje. I ljudi su apsolutno sigurni da je to učinjeno, što je i potvrđeno, bez saglasnosti UN, Rezolucijom 1244. To nije učinjeno da bi se sprečila nekakva humanitarna kriza, kako si i ti Alistere govorio i još neki pametnjakovići, već je učinjeno da bi se odvoilo 14% teritorije Srbije. Što je pokušano da se uradi 8-9 godina kasnije. 2008. godine kada su proglasili tu jednostranu nezavisnost", rekao je Vučić.

"Mogu vam reći da su mnogi ljudi u svetu počeli da rade stvari protiv suverenih nacija i da menjaju granice jer su videli da ste vi bili u stanju da menjate naše granice. Ili ste bar mislili da ste završili posao 1999. i 2008. godine. Zapravo je tako otvorena Pandorina kutija. Kada danas pitate bilo kog evropskog zvaničnika kako ne možete biti na strani Ukrajine, mi kažemo da podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, delujemo u skladu sa Poveljom UN i rezolucijama.

Ali moje pitanje je: zašto još uvek imamo Rezoluciju 1244 na snazi? Ona nije ukinuta ni poništena, zar ne? Na snazi je. Zašto ne poštujete tu rezoluciju? I to nije u redu, Alastere. Na to nema odgovora. Kad god ovo kažem, čujem istu rečenicu: 'Ne gledaj u prošlost'. Tada kažem: 'Ne gledam u prošlost, vi ste mi postavili pitanje'. Inače bih pričao o EXPO-u, stopama rasta, BDP-u, odnosu javnog duga i BDP-a i svemu ostalom."

Na pitanje da li vidi paralele između rata u Bosni i rata na Kosovu, Vučić je rekao:

"Drugačija je pravna situacija. Koreni su isti. Možete naći zajedničke kategorije o korenima sukoba, i u Hrvatskoj, i u BiH, i na KiM."

O Trampu:

"Biću veoma iskren. Ne mogu da opravdam svaki potez Donalda Trampa. Ali ako me pitate da li razumem Amerikance koji su glasali za njega - da. Da sam Amerikanac, glasao bih za Donalda Trampa. Nalazite se u zemlji u kojoj je on imao daleko najveću popularnost u celom svetu, izuzev... ne, mnogo veću nego u SAD. Bila je na nivou od 74-75%, sada je niža.

Pre svega, ljudi u Srbiji, kao što sam rekao, mrze Klintonovu administraciju zbog 1999. i demokrate zbog 2008. godine. To su istorijski razlozi. Zatim, ljudi ovde su konzervativniji. tradicionalni i religiozni - ne samo pravoslavci, već i muslimani."

O identitetu Srbije između Rusije i Ukrajine:

"Naš odnos je takav da smo mi tradicionalni prijatelji. Imamo dobre odnose sa njima, ali mi smo suverena nacija i nezavisna zemlja. Mi smo Srbi. Nismo 'mali Rusi', nismo 'mali Ukrajinci'. Mi smo samo Srbi."

O Kini i opadanju Evrope:

"Divim se njihovoj marljivosti i posvećenosti. Divim se nečemu što oni imaju, a mi smo izgubili. Mi Evropljani smo izgubili 'oko tigra'. Oni grozničavo pokušavaju da prestignu SAD. Mi zaostajemo. Uzmite najbolje evropske automobilske kompanije - one zaostaju za Kinezima na tehnološkom nivou kada su u pitanju hibridne mašine najmanje tri do četiri godine. I verujete da ćemo taj jaz zatvoriti u godinama koje dolaze? Ne, jaz će postati veći jer oni imaju 'oko tigra'. Spremni su da rade ne osam, već 10 ili 12 sati. Imaju dugoročne ciljeve. A kako izgleda naš radni dan? Radimo dva ili tri sata, sve ostalo je digitalna lenjost i žaljenje na šefove. Izgubili smo volju za pobedom. Da li mislim da bi bilo dobro da Kina prestigne SAD? Ne mogu o tome da diskutujem, nisam toliko pametan. Samo kažem šta vidim danas. Nisam prorok ni vizionar, ali kao u šahu ili sportu, umem da poslažem figure i analiziram situaciju."

Sam Kembel je najavio intervju na svom X profilu.

"Izlazi u ponedeljak. Fascinantna epizoda podkasta "The Rest Is Politics" sa predsednikom Srbije Vučićem. Nekada smo bili na suprotnim stranama u ratu na Kosovu, što je danas dovelo do nekih "prijatnih neslaganja". Bio je veoma velikodušan sa svojim vremenom i stavovima o brojnim pitanjima. Najtoplije preporučujem da poslušate kada izađe", napisao je Kembel.