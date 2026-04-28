Ruske snage od ranog jutra izvele su napade na oblasti u Sumiju i Krivom Rogu u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ukrajinska vojska, s druge strane, nastavlja da gađa ruske energetske objekte.

Požar u ruskoj rafineriji nafte

Požar je izbio u rafineriji nafte u Tuapseu nakon pada ostataka bespilotne letelice, saopštile su lokalne vlasti u Krasnodarskom kraju.

Prema navodima operativne grupe, u incidentu nije bilo povređenih, dok su vatrogasne ekipe angažovane na gašenju požara sa velikim brojem ljudstva i tehnike, preneo je Tass. U intervenciji je učestvovalo 122 pripadnika službi i 39 vozila, uključujući jedinice ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

Lokalne vlasti su saopštile i da je u jednoj školi u Tuapseu otvoren privremeni smeštajni centar za eventualno zbrinjavanje stanovništva, dok se situacija na terenu prati.

Četiri osobe povređene u ruskim napadima na Zaporošku, Hersonsku i Dnjepropetrovsku oblast

Četiri osobe su povređene u ruskim napadima na gradove Zaporožje i Herson i na Dnjepropetrovsku oblast, saopštio je načelnik Vojne uprave Zaporoške oblasti Ivan Fedorov.

"Rusi napadaju Zaporožje. Dva muškarca starosti 40 i 45 godina su povređena. Obojica su u stabilnom stanju i primaju neophodnu medicinsku pomoć", naveo je Fedorov.

Jedna osoba je povređena u Hersonu. Ruske snage su napale okrug Korabelni dronom oko 6 časova.

Još jedan muškarac je povređen u Dnjepropetrovskoj oblasti.

(Ukrajinska pravda)

Kijev poručio EU: Rat protiv Ukrajine predstavlja ozbiljan rizik od nuklearne katastrofe

Zamenik ministra spoljnih poslova Ukrajine, Aleksandar Miščenko, naglasio je da neophodno da se odmah obustave sve vojne aktivnosti u blizini nuklearnih postrojenja.

Dodajući da "ruski rat protiv Ukrajine predstavlja ozbiljan rizik od nuklearne katastrofe".

Pomenuo je i namerni ruski napad dronom na lokaciju Černobilja, koji je oštetio strukturu Novog bezbednog konfajnenta.

"Sve vojne akcije u blizini nuklearnih postrojenja moraju biti odmah obustavljene. Bilo kakva šteta na takvim postrojenjima mogla bi da poništi decenije međunarodnih napora u oblasti nuklearne bezbednosti", naglasio je Miščenko.

(Ukrajinska pravda)