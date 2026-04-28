Švajcarska će biti prisutna na Ekspo 2027 u Beogradu, na nivou Švajcarske Konfederacije, potvrđeno je danas nakon razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučiča sa predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelanom.

- Predsednik Parmelin rekao i naglasio da će na nivou predsednika Švajcarske Konfederacije biti prisutni na Ekspu, dakle u junu 2027. godine, što je za nas posebna čast. I hvala Švajcarskoj na tome - rekao je Vučić.

- Imao sam zadovoljstvo da potvrdim učešće Švajcarske na Ekspu - kazao je švajcarski predsednik.

Podsetimo, u Palati Srbija danas je potpisan Sporazum o švajcarsko-srpskom programu inovacija u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji.