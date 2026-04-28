Pevačica Zorica Brunclik lavovski se izborila sa zdravstvenim problemom koji joj je zadavao muke poslednja tri meseca, kada se i povukla sa malih ekrana, odnosno, iz takmičenja Pinkovih zvezda u kojima je član žirija. Nakon teške operacije, pevačicu smo juče mogli da vidimo ponovo na radnom mestu!

- Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega - rekla je Zorica za "Premijeru" i dodala da bolest nije krila:

- To nisam krila, ne možeš biti u bolnici toliko dugo,a da imaš grip. Imala sam tešku operaciju i bila je uspešna. Savetujem svima da idu na sistematske preglede. U mom slučaju je bilo debelo crevo. Kolonoskopiju treba svi da rade preventivno posle 50. godine. Nisam sam se bavila ozbiljno svojim zdravljem i došlo je dokle je došlo - ispričala je ona.

Muzička zvezda Saška Karan se pre nekoliko dana osvrnula na odnos sa Brunclikovom, te je tom prilikom istakla da do pomirenja neće doći nikada!

- Mnogo sam pričala o tome, bile su zabrane, postojali su spiskovi ko je zabranjen i ja sam bila na njima. Zorica Brunclik nije sabotirala samo mene, ali sam se ja jedina okuražila da izađem i kažem kako je bilo - osvrnula se na prošlost.

Pevačica kaže da je prošla najgore, ali da je i karijera Bore Đorđevića i Miroslava Ilića bila pod znakom pitanja.

- Zorica i Kemiš svojevremeno su se plašili da izađu iz kuće, jer im savest nije bila čista, a ne zato što su se plašili za bezbednost. Plašim se samo Boga i nikog više - pričala je muzička zvezda za Svet.

- Šta sve nisu i kome nisu nažao uradili. Ljudi, narod, svi su ogorčeni na nju jer se svi sećaju 5. oktobra. Saša Popović joj je jedini pružio ruku posle svega, kada je niko nije hteo, a ona mu je zabila nož u leđa. Eto, toliko o tome kakav je ona čovek. Zorica je imala crnu listu, na njoj je bilo mnogo kolega, ali mnogi se plaše da pričaju o tome. Bili su Zoran Kalezić, Bora Čorba, Miroslav Ilić… Svi su bili zabranjeni zbog Zorice Brunclik, uništili su ih Kemiš i ona. Ja sam tada izdala ploču za koju sam dala 20.000 maraka i krenula je reklama. Posle 15 dana je stopirana i sve je propalo. Kemiš me je svugde zabranio - ogorčena je ona bila tada.

