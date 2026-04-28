Instagram stranica Dnevna doza pravopisa ponovo je pokrenula zanimljivu raspravu koja uvek izazove veliku pažnju – koja je najteža reč za izgovor u srpskom jeziku.

U komentarima su se brzo pojavili brojni predlozi. Neki su navodili duge i stručne izraze poput „otorinolaringolog“ ili „inauguracija“, dok su drugi izdvajali svakodnevne, ali „zapetljane“ reči poput „rajsferšlus“. Posebno je zanimljiv bio komentar jedne Ruskinje koja je priznala da mnogim njenim sunarodnicima problem pravi reč „poslastičarnica“, jer je, kako kaže, jezik „uporno vuče“ na pogrešan izgovor – „podslastičarnica“.

Ipak, jedna reč se posebno izdvojila i po dužini i po složenosti: „ezofagogastroduodenoskopija“. Mnogi su priznali da je jedva mogu izgovoriti iz prvog pokušaja, dok su drugi prvi put čuli za nju i zapitali se šta zapravo znači.

Reč je o medicinskom terminu koji označava proceduru poznatu kao ezofagogastroduodenoskopija. Ovim pregledom lekari uz pomoć endoskopa posmatraju unutrašnjost jednjaka, želuca i početnog dela tankog creva, odnosno dvanaestopalačnog creva. Koristi se za otkrivanje različitih problema u digestivnom sistemu, poput upala, čireva ili drugih promena.

Iako zvuči kao prava „jezička akrobacija“, za medicinske radnike ovo je sasvim uobičajen i svakodnevni izraz. Upravo ta razlika između stručne i svakodnevne upotrebe jezika čini ovakve diskusije zanimljivim – ono što je nekome rutina, drugima može biti gotovo nemoguće za izgovor.

Na kraju, možda ne postoji jedna „najkomplikovanija“ reč za sve, ali ovakve rasprave lepo pokazuju koliko je jezik živ, raznolik i – ponekad – prilično izazovan.