Aleksandar Vučić je gostovao u podkastu "Ostalo je politika" kod poznatih britanskih novinara Alistera Kembela i Rorija Stjuarta. Kembel je vodio medijske operacije NATO-a i britanske vlade Tonija Blera u vreme NATO bombardovanja Srbije, a u toku jednočasovnog gostovanja, dotakli su se mnogih važnih tema poput Kosova, puta Srbije u EU, odnosa sa Kurtijem...

Deo razgovora posvetili su i odnosu sa odlazećim premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, a upitan da li misli da su ljudi bili nepravedni prema Orbanu, i da li ga je Zapad pogrešno razumeo, rekao je da "verujem da su ljudi uvek u pravu".

- To je ono u šta verujem. Ja sam prijatelj Viktora Orbana. Bio sam i uvek ću biti. Dopala mi se njegova otvorenost. Nismo se slagali oko mnogih stvari. Recimo, kada je donosio odluke protiv Centralnoevropskog univerziteta i još nečega, ja sam ih zvao da dođu u Beograd, jer sam želeo da imam raznolikost univerziteta i fakulteta. Nisam imao problema s tim, i pitao sam ga. Bio sam veoma otvoren sa njim. On je postao veliki, svetski poznat lider. Počeo je da brine o Globalnom jugu, boreći se protiv velikih igrača u Evropi i širom sveta, protiv Bajdenove administracije, Kamale i svih ostalih, što nije bilo lako. Bio je dovoljno hrabar, ali ono što je bio pravi razlog zašto smo sklopili prijateljstvo bilo je nešto što smo obojica uradili, i on za to zaslužuje sve pohvale. To je mađarsko - srpsko prijateljstvo - rekao je, između ostalog, Vučić.

"Ne zaboravljam svoje prijatelje, nikada"

A na pitanje da li je potpuno nemoguće pomisliti da li bi ikada mogao da razvije takvu vrstu odnosa sa Kurtijem, Vučić je uzvratio da "ne postoji čovek na svetu koji može imati takvu vrstu odnosa sa Albinom Kurtijem".

- Tačka - ustvrdio je Vučić i dodao:- On je postao veliki svetski lider (Orban, prim. aut). I onda je ljudima u Mađarskoj nedostajao. Nedostajalo im je njegovo prisustvo, jer se bavio drugim pitanjima. I ja sam mu to govorio. A on mi je rekao: "Aleksandre, ja sam iskusan." Rekao sam: "Verujem ti. Ti znaš bolje od mene." Da li je mislio da će pobediti? Da li sam ja mislio? Da li je on mislio? Verujem da on jeste. Verovao je svojim istraživačima javnog mnjenja na neki način, iako mi je govorio da je mrtva trka. Ali dva dana kasnije, nije to bio lak razgovor između nas dvojice jer je bio emotivan. I razgovarali smo, bio je to relativno dug telefonski razgovor, otvorena linija, ali mi je rekao:

"Šta god si mi govorio, bio si u pravu." I bilo je još nešto. Uvek sam bio oprezniji i uzdržaniji i manje optimističan od njega. To je moja priroda. Uvek sam oprezniji i uzdržaniji. Zato izbegavam bilo kakve sukobe, čak i sa malim igračima - rekao je Vučić.

Dodao je da će dati sve od sebe da ima dobar odnos sa Peterom Mađarom, "jer je to nešto što je u najboljem interesu srpskog i mađarskog naroda", "ali da ne zaboravlja svoje prijatelje, nikada".

