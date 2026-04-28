Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da očekuje da se u Skupštini Srbije uskoro nađu zakoni koji se tiču mišljenja Venecijanske komisije na izmenu pravosudnih zakona, kao i zakoni kojima treba da se implementiraju preporuke ODIHR-a.

"Očekujem uskoro da se nađu zakoni u parlamentu koji se tiču volje ili onoga kako je Venecijanska komisija videla promene, takozvanih pravosudnih zakona. Tiču se i preporuka ODIHR-a za fer i poštene izbore, dakle mi da uradimo svoj posao", rekao je Vučić.

On je to rekao na zajedničkoj konferenciji za medije posle susreta sa predsednikom Švajcarske Gi Pamerlanom u Beogradu, odgovarajući na pitanje Tanjuga kako Srbija planira da očuva stratešku autonomiju, a istovremeno ubrza evropske integracije, u kontekstu pojačanih geopolitičkih pritisaka i sve kompleksnijeg energetskog i bezbednosnog okruženja.

"Situacija u svetu je svakog dana sve komplikovanija, niko ozbiljan i niko odgovoran vam neće obećavati ništa. Jedino što mogu da obećam je da ćemo da čuvamo mir i stabilnost i da pravimo dodatne finansijske bafere i sve drugo. Čekamo trenutak kada da na najbolji način zaštitimo naše finansijske interese, kako sve, sa kim sve da sarađujemo. Mislim da imamo sada više finansijskih investitora sa severnoameričkog kontinenta, iz SAD, a što se svega drugog tiče, plašim se da će biti sve teže", rekao je Vučić.

On je ocenio i da je "jedna snažna i moćna Švajcarska mogla da vidi kad je izbio rat u Ukrajini da ne možete da radite i ponašate se tako da se neko ne naljuti".

"Na nas su uglavnom svi ljuti, ali to govori o, čini mi se, ispravnosti naše politike i o našoj poziciji jedne nezavisne i suverene zemlje", rekao je Vučić.

Poručio je da se Srbija nalazi na evropskom putu i kazao da se nada da će neki ljudi razumeti da u zemlji mora da postoji dijalog između onih koji drugačije misle i nisu, kako kaže, po prvi, već po deseti put pozvani na dijalog, pa se nisu odazivali.

"Verujem da će u budućnosti ipak to prihvatiti, jer čini mi se da im je jasno koja je snažnija strana, odnosno koja strana ima veću podršku kod građana Srbije", rekao je Vučić.