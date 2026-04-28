Nakon skoro četiri meseca odsustva u medijima i javnosti, Zorica Brunclik je juče konačno stigla u studio ružičaste televizije, gde nastavlja borbu sa svojim kandidatima za prvo mesto u Pinkovim zvezdama.

Svojeveremeno je pevačica naišla na internet prevaru kada je u njeno ime napravljen profil na društvenoj mreži Instagram, iako godinama ne koristi telefon i platforme tog tipa i to baš u trenutku kada je muzička zvezda operisana i nije se znalo njeno zdravstveno stanje.

Porodica je reagovala i profil je vrlo brzo uklonjen, a na Zoričinoj zvaničnoj stranici na Instagramu, juče se posle četiri meseca pojavila objava na kojoj smo mogli da vidimo široki osmeh pevačice u društvu svojih kandidata kojima je mentor i kojima je bila podrška i kada nije sedela u fotelji.

