Oko 80 odsto odraslih pati od bolova u donjem delu leđa u nekom trenutku svog života, prema američkom Nacionalnom institutu za zdravlje.

Neke epizode ​​bola izazivaju određeni događaji, kao što su uganuće, traumatska povreda ili hernija diska.

A ponekad je bol suptilnijeg porekla, poput istegnutih ligamenata ili postepenog habanja hrskavice oko zglobova, piše The Time Health.

Problem sa sakroilijakalnim zglobom, SI, tačkom preseka na dnu kičme koja povezuje kičmeni stub sa kostima karlice, spada u ovu drugu kategoriju uzroka bolova u donjem delu leđa, kaže dr. David Bornstein, reumatolog i profesor na Univerzitetu Džordž Vašington.

"Sakroilijakalni zglob je čest uzrok bola u lumbalnom delu leđa , ali nije uvek prepoznat i lekari ga pogrešno smatraju drugim uzrocima bolova u donjem delu leđa".

Apsorbuje udarce i podržava težinu gornjeg dela tela

Telo ima dva sakroilijakalna zgloba, sa svake strane kičme. Uloga tog zgloba je da ublaži udarce i podrži težinu gornjeg dela tela dok ostaje relativno stabilan. To nije kao koleno ili lakat koji se savija napred-nazad, već zglob koji se ne pomera mnogo, ili nije namenjen za kretanje.



Ukočen i slabo pokretljiv, sa malom amplitudom pokreta, to je tačka veze između kičmenog stuba i donje polovine tela. Minimalna pokretljivost između kostiju koje spaja stvara velike sile opterećenja koje trpe strukture ovog zgloba.

Disfunkcija ovog zgloba je čest uzrok bol u donjem delu leđa , zadnjici i preponama. Pacijentima je teško da stoje ili se penju uz stepenice, trče, prave duže korake, savijaju se, dugo sede, skaču. Bol može uključivati noge, prepone, pa čak i stopala.

Žene češće pate od bolova u sakroilijakalnom zglobu

Žene češće pate od bolova u sakroilijakalnom zglobu nego muškarci jer su im zglobovi generalno labaviji. Povreda SI zgloba se često javlja tokom porođaja. Različiti hod i težina tokom trudnoće izazivaju dodatni stres i mogu dovesti do prekomernog habanja zgloba.

Si bol u zglobovima može nastati kao posledica traume ili, izuzetno retko, bakterijske infekcije. "A najčešće je bol uzrokovan slabošću mišića koji okružuju zglob", kaže dr. Bornstein.

"Ako se problemi sa SI zglobovima ne prepoznaju, vezivno tkivo zgloba se istroši i vremenom se razvija artritis." Lečenje problema sa SI zglobovima obično uključuje antiinflamatorne lekove i fizikalnu terapiju koja cilja na okolne mišiće. Jačanje mišića zadnjice i donjeg dela leđa može pomoći u stabilizaciji SI zgloba, posebno u slučajevima uganuća.

Smanjenje bola umetanjem implantata

U veoma ozbiljnim slučajevima prate se injekcije steroida i radiofrekventna ablacija za uništavanje nerava koji izazivaju bol, električna stimulacija može pomoći na kratko i ublažiti bol. Ovo je teško stanje za lečenje. Specijalista za lumbalna leđa je osoba koja postavlja dijagnozu kako bi isključila povrede i druge uzroke bola.

U poslednje vreme bol se rešava hirurškom intervencijom, što podrazumeva postavljanje malog implantata u zglob, čime se efikasno smanjuje bol i poboljšava pokretljivost pacijenta. Novom procedurom, trouglasti titanijumski implantat se postavlja u zglob kroz mali rez, čime se stabilizuje zglob i zaustavlja bol.

