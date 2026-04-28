Nekadašnji učesnik muzičkog takmičenja Elsan Pilica hitno se oglasio na Instagram profilu kako bi stao na put lažnim glasinama koje se šire o njegovom privatnom životu.

Pilica je odlučio da oštro demantuje tvrdnje da je viđen u gej društvu u mestu u kojem stanuje.

- Važno! Pošto se širi dezinformacija da sam bio u nekom gej društvu u mestu gde živim, imam obavezu da se javno obratim i jasno kažem da je to potpuno netačna informacija - napisao je vidno izrevoltirani pevač svojim pratiocima.

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da je za pokretanje i širenje ovih glasina pevač optužio jednog pripadnika policije. Elsan je naglasio da neće ostati imun na ovakve napade, obećavši da će otkriti identitet osobe koja stoji iza svega, ali i zapretivši pravnim sankcijama.

- Policajac koji je to proširio, obećavam da ću saznati ko je, neka mu to ide na dušu. Takođe, protiv svakog pojedinca koji bude širio ove dezinformacije, a ja saznam za to, lično ću podneti tužbu. Vaš, Elsan Pilica - zaključio je on.

Nakon ovog njegovog obraćanja na društvenim mrežama, usledile su brojne reakcije, a mnogobrojne kolege sa estrade su se javile i pružile mu podršku.

