Voditelj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.

- Moram vam reći da sam izvršio operaciju je l’ primećujete da ne nosim naočare? Čitam sve na blizinu, vidim na daljinu, to sam uradio pre tri dana. Bio sam u Zagrebu i operisao se. Doktor mi je stavio nove oči (smeh), sve je trajalo deset minuta. Ja sad vidim kao beba, i na blizinu i na daljinu - otkrio je Žika i dodao:

-Na primer, na blizinu sam imao dioptriju +2.75 i morao sam 15 godina da nosim naočare. Toliko me je to frustriralo, uzmi telefon i stavi naočare, da pročitaš nešto uzmi naočare, nisam mogao tablice da pročitam sa razdaljine od pet metara - bio je iskren Žika.

Podsećanaj radi, voditelj i autor emisije "Nikad nije kasno" otkrio je pre nekoliko meseci detalje svoje borbe nakon moždanog udara.

-Primetio sam da nerazgovetno pričam, onda sam se obukao, nije me uhvatila panika. Pozvao sam vozača koji me je odvezao u KBC Bežanijska koja, oni su odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar. Onda su me odvezli u bolnicu Sveti Sava koja je specijalizovana za te vrste bolesti. Kada sam već ušao, hiljadu doktora oko mene. Oni su me preuzeli. Uveli su mi terapiju, krenulo je razređivanje krvi, skener glave, hiljadu čuda – rekao je Žika Jakšić.

Žika je ispričao i kako je sebe motivisao u teškim momentima.

- Kada dođu tako neke delikatne situacije u životu, vrlo sam pribran i racionalno sam pristupio tome. Meni su već treći, četvrti dan rekli da nije oštećen mozak posebno. Da imam nešto malo što se vidi u dubini mozga, ali da će to da prođe. Predvideli su da ću da se oporavim, e sad, niko ne zna koliko će taj oporavak da traje. Predviđali su dva, tri meseca do potpunog oporavka. Meni je bilo važno da će rezultat na kraju biti potpuni oporavak. Onda sam ja strpljivo, svaki dan logoped, fizio-terapija, dan za danom. Evo dva meseca kasnije, ispravio sam se – istakao je Žika.