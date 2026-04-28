Pevačica Zorica Brunclik vratila se na fotelju člana žirija Pinkovih zvezda 27. aprila i obradovala svoje kandidate, ali i kolege.

U studiju ružičaste televizije srdačno su je dočekali, a publikaje pozdravila gromoglasnim aplauzom.

Kako je sada istakla, velika podrška su joj bili suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, kao i ostatak porodice.

- Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega - rekla je Zorica.

- Najveća podrška dolazi od moje porodice, uzeli su godišnje odmore kako bi bili pored mene. Ćerke i zetovi, svi su tu bili kada mi nije bilo po volji. Najveća moja muza i podrška je definitivno Miroljub koji je ležao sa mnom u bolnici dok sam bila, imaa mnogo ljudi koje bi trebalo da spomenem od zdravstvenog tima, prijatelja, kumova čak je i predednik zvao - otkrila je muzička zvezda.

BONUS VIDEO:

