Pevačica Zorica Brunclik, vratila se na fotelju člana žirija Pinkovih zvezda, 27. aprila i obradovala svoje kandidate, ali i kolege: Dragana Stojkovića Bosanca, Jelenu Karleušu, Viki Miljković i Dragomira Despića Desingericu. U studiju ružičaste televizije srdačno su je dočekali, a publiak je pozdravila gromoglasnim aplauzom.

-Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega - rekla je Zorica za "Premijeru" i dodala da bolest nije krila:

- To nisam krila, ne možeš biti u bolnici toliko dugo,a da imaš grip. Imala sam tešku operaciju i bila je uspešna. Savetujem svima da idu na sistematske preglede. U mom slučaju je bilo debelo crevo. Kolonoskopiju treba svi da rade preventivno posle 50. godine. Nisam sam se bavila ozbiljno svojim zdravljem i došlo je dokle je došlo. - bila je iskrena Zorica, te je otkrila ko je bio njena najveća podrška:

- Najveća podrška dolazi od moje porodice, uzeli su godišnje odmore i ćerke i zetovi i svi su tu bili kada mi nije bilo po volji. Najveća moja muza i podrška je definitivno Miroljub koji je ležao sa mnom u bolnici dok sam bila, imaa mnogo ljudi koje bi trebalo da spomenem od zdravstvenog tima, prijatelja, kumova čak je i predednik zvao - rekla je muzička zvezda.

Osim bliskh saradnika i prijatelja, veliku snagu da jojo je i njen ljubimac.

-Imam kucu koja ima kilo i pio i koji je bio toliko tužan što me nema kući, u stalnom je strahu. Zahvaljujem se svima što su se raspitivali, ne zbog informacije koju bi plasirao, već od srca, svakom može da se desi. Bože, hvala ti nije bio moj red, moje vreme, mnogo je bilo razloga da ostanem tu - rekla je Brunclikova koja ima mnogo poslovnih planova.

Podsećanja radi, pevačica je pre nego što će se vratiti u takmičenje, poslednji put viđena u javnosti 2. februara, kada je stigla na snimanje emisije "Pinkove zvezde" u društvu supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša i ćerke Zlate.

Tada je kratko poručila da se oseća dobro, ali ubrzo nakon toga povukla se iz javnosti zbog zdravstvenih tegoba.

Lavovska borba

Situacija je postala ozbiljna kada je 12. februara podvrgnuta operaciji, zbog čega je izostala sa snimanja "Pinkovih zvezda", ali i sa koncerta posvećenog kumu Šabanu Šauliću. Njeno mesto u žiriju privremeno su preuzeli Kemiš, Rada Manojlović i Radiša Trajković Đani, što je dodatno podstaklo spekulacije.

Dodatne intervencije i borba u bolnici

Pevačici je potom urađena još jedna medicinska intervencija, a njeno stanje pratio je tim vrhunskih stručnjaka iz bolnice "Dragiša Mišović".

U okviru daljih pregleda, izvršena je i cistoskopija, kako bi se utvrdio uzrok tegoba i pratilo njeno stanje.

U jednom trenutku bila je smeštena i u šok-sobu, što je dodatno uznemirilo javnost.

