Šabac tuguje zbog tragične smrti troje mladih u jučerašnjoj saobraćajnoj nezgodi na auto putu Ruma-Šabac. Muk i tišina zavladali su gradom posle nezapamćene tragedije.

U "golfu" na koji je naleteo "ford" koji se kretao u kontra smeru na licu mesta poginuli su studenti L. R. i V.G., dok je vozač D.Đ. podlegao povredama u bolnici u Sremskoj Mitrovici. Sa njima je u automobilu bio i V.M. koji je jedini preživeo stravičan udes i njemu se za život bore lekari u Beogradu.

Potresnom porukom od nastradlog Vuka G. na društvenim mrežama oprostio se Mladen Pantelić, njegov profesor iz Škole za umetničke zanate.

Oproštaj od Vuka G.

- Mlađinooo, Vučko moj..Neki učenici prođu kroz učionicu. A neki ostanu zauvek u srcu. Ti nisi bio samo dete kojem sam predavao. Bio si moje dete! Ono koga pamtiš po pogledu, po osmehu, po načinu na koji nosi život – tiho, a snažno. Ne postoje prave reči za ovakav rastanak. Ne postoje... Ne postoji objašnjenje koje može da umiri ovu tišinu koja je ostala. Ono što znam jeste da si ostavio trag. U meni. U nama. U svakome ko te je upoznao. Hvala ti za svaki trenutak, za svaki osmeh, za svaku sitnicu koju si nesvesno poklonio ovom svetu. Takvi se ne zaboravljaju. Nikada. Počivaj u miru, dete moje. Tvoj razredni će te nositi u sebi dok god diše. - piše u emotivnoj objavi.

