Jelena Karleuša pojavila se na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove Zvezde“, gde je pred našim kamerama prokomentarisala navode o obezbeđenju Svetlane Ražnatović koje je, kako se pisalo, gledalo emisiju "Pinkove Zvezde"

Na pitanje novinara, Karleuša je dala komentar u svom prepoznatljivom stilu, ističući da u svemu vidi i dozu ironije, ali i poruku o međuljudskim odnosima.





- Videla sam, meni je to slatko. Želim da joj poručim da ima milosti prema tim momcima. Mada sam čula da im je dala otkaz, tako da ako je to stvarno tako, evo ja im nudim posao, kod mene uvek mogu da se zaposle. To je toliko ružno, ta sujeta, baš bezveze. Nema potrebe za tim, s obzirom na to da su Pinkove Zvezde najgledanije - poručila je Karleuša.

Podsetimo, Nakon što je Pink portal objavio da se iz doma Svetlane Cece Ražnatović gleda emisija koja se emituje na ružičastoj televiziji, pevačica je odlučila da odgovori objavom na svom Instagram profilu.

Alo/L.A.

