Nakon perioda oporavka od operacije koja ju je na kratko udaljila od malih ekrana, legendarna pevačica Zorica Brunclik vratila se na svoje mesto u žiriju najgledanijeg muzičkog takmičenja Pinkove zvezde – i to na način koji će se dugo pamtiti!

Čim je kročila u studio, usledio je prizor koji je mnoge ostavio bez daha, gromoglasan aplauz prolomio se prostorijom, dok su članovi žirija bez razmišljanja ustali i potrčali ka njoj.

Emocije su preplavile sve prisutne, a zagrljaji i osmesi govorili su više od reči.

Čim se popela na binu, redom se pozdravila sa svim članovima žirija. Pevačica nije skidala osmeh sa lica dok je publika sve vreme aplaudirala.

Zoricu si izgrlili i voditelji Anđela Ašanin, Bojana Lazić i Ognjen Amidić.

Vidno raspoložena i nasmejana, Zorica je zauzela svoje mesto u žiriju, a publika i takmičari pozdravili su je ovacijama. Iako je iza nje težak period oporavka, Brunclikova je pokazala snagu i energiju po kojoj je prepoznatljiva, potvrdivši još jednom zašto važi za jednu od najvećih zvezda na domaćoj sceni.

Alo/L.A.

BONUS VIDEO:

