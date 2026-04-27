Leskovac se oprostio od Ilije Krstića, čija je smrt godinama bila obavijena velom misterije.

On je sahranjen u subotu u svom rodnom gradu, a na poslednjem ispraćaju prisustvovali su porodica, prijatelji i brojni sugrađani koji su došli da mu odaju počast.

Kako je Telegraf ranije pisao, Ilijino telo je pronađeno nakon sedam godina potrage.

Ilija Krstić, koji se u policijskim evidencijama vodio kao pripadnik „kavačkog klana“, postao je žrtva surove obmane u proleće 2019. godine. Prema navodima iz istrage, on je namamljen u Budvu pod izgovorom da treba da učestvuje u likvidaciji Marka Ljubiše Kana, visokopozicioniranog „škaljarca“.

Umesto mete, Krstića su u iznajmljenom stanu sačekali pripadnici suparničkog klana.

„Koristeći poznanstvo sa njim, osumnjičeni Vuk Lakićević je stupio u kontakt sa Krstićem i namamio ga u stan gde je navodno trebalo da pripremaju napad na Kana. Međutim, čim je ušao, Krstić je otet“, navodi se u dokumentima istražitelja.

Tokom zatočeništva u Budvi, Krstić je prošao kroz stravičnu torturu. „Škaljarci“ su od njega silom iznuđivali informacije o delovanju kavačkog klana. Pod pritiskom mučenja, on je navodno priznao da njegovi saradnici, Željko Bulatović i Marko Sjekloća, spremaju nove likvidacije, što je kasnije zapečatilo i njihovu sudbinu.

Nakon mučenja, Krstić je odveden na tvrđavu Grabovac u Kotoru. Tamo je ubijen, a dželati su pokušali da spale njegovo telo. Kada to nije u potpunosti uspelo, leš su bacili u bistijernu (stari kameni rezervoar za vodu), a ulaz u nju su – izbetonirali.

Mračna tajna tvrđave Grabovac čuvana je šest godina, sve dok ostaci tela nisu pronađeni 19. maja prošle godine. Ključni preokret u istrazi donela je analiza Skaj komunikacije, ali i svedočenje sada pokojnog Edmonda Mustafe.

Mustafa, koji je bio pripadnik škaljarskog klana, pre svoje likvidacije 2024. godine, tužilaštvu je do detalja ispričao mehanizme delovanja barske ćelije klana koju je predvodio Alan Kožar.

U velikoj akciji crnogorske policije u Baru i Tivtu uhapšena su trojica pripadnika škaljarskog klana, čime je rasvetljeno čak šest surovih likvidacija počinjenih u periodu od 2017. do 2019. godine.

