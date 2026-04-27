Mlada muzička zvezda, Anđela Ignjatović Breskvica, danas, 27. aprila, organizuje promociju prvog dela albuma "Descarada", a njen menadžer otkrio je nepoznate detalje o njoj.

Na samom početku, Anđela koja je blistala u papreno skupom komadu, otkrila je kako se oseća pred promociju prvog dela svog drugogo studijskog albuma.

- Uzbudjeno, uplašeno, ali dobro. Prvenstveno želim da sve prodje kako treba, pošto znam koliko smo se svi trudili zbog toga sam uplašena, nadam se da će se ljudima dopasti - rekla je Breskvica, pa dodala:

- Radili smo nešto preko godinu dana. Poslednjih četiri meseca smo snimili sva četiri spota, dug period, jako smo se potrudili-rekla je Breskvica.

Tokom konferencije se oglasio i njen menadžer, koji se pridružio pevačici za konferencijskim stolom i otkrio nepoznate detalje o mladoj zvezdi.

- Imam treme, ja nisam baš neki govornik, tako da nemojte mi ništa zameriti. Drago mi je da sam ovde, drago mi je da doživljavamo ovo što doživljavamo. Naravno da očekujem puno dobroga od ovog projekta.

- Nije zahtevna, ja malo imam treme.

- Da su svi kao Anđa, lako bi bilo sve. Vrlo veliki profesionalac i dobar čovek pre svega, osoba koju možete prosto poželeti za saradnju, na kraju krajeva ja je gledam kao svoje dete. To povrenje neću izigrati, nema šanse.

Njen menadžer je ispričao i jednu anegdotu koja je nasmejala sve u sali.

- Prvi nastup, mi joj kažemo Anđela tu ti je bina, usmerili smo je, a ona jedna beži sve prema nama - ispričao je Miro, a Anđela nije prestajla da se smeje.

Dejan Kostić o saradnji sa Breskvicom

Na promociji za medije govorio je i jedan od autora Dejan Kostić.

- Prvih šest meseci je izgledalo tako što smo se upoznavali sa samom materijom, da zadržimo taj postojeći zvuk, da ga pomešamo sa mojim stilom rada. Kad god je bio nastup u Beogradu, ja sam dolazio da slušam Anđelu, kako bih osetio taj njen vajb energije na bini — rekao je Deki Kostić, a onda se Breskvica nadovezala:

- Svaki put sam drhtala kada sam ga videla u publici.

- Kako bih se što bolje upoznao sa karakterom njenog vokala, energetski kuda da idem. Onda smo pesme završili i ušli u studio. Ta procena je na početku bila bitna. Da zadržimo postojeći stil i dodamo nešto novo - rekao je on.

- Jedna pesma mi se na početku odmah dopala zato što je Deki otpevao. Ja sam mislila da će se biti dobro kada i ja otpevam, ali nije tako bilo. Tako da mi dugo nismo imali pesmu, osim "Deskarado" koja mi se na prvu dopala. Onda je došao u studio sa tri pesme, i odmah sam sve uzela i imali smo album- kaže Breskvica.

