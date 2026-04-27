Pevačica Jelena Karleuša je stigla na današnje snimanje nove emisije najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkovih zvezda", a pred sam počeka snimanja iskoristili smo priliku da porazgovaramo sa njom o svim aktuelnim temama o kojima bruji kompletna javnost.

Kako joj je sapošteno da je Zorica Brunclik stigla na Pink, nakon teške operacije, što ju je posebno obradovalo:

- Stvarno? Jako mi je drago, jedva čekam da je vidim. Zorica je to zaslužila, zaslužila je da bude dobro i da živi još dugo. Sve mi je to bilo potresno, i kada sam videla Kemiša kako plače onda, sve... - započela je Jelena Karleuša.

- Divna je ta njihova ljubavna priča. Baš mi je drago da se vratila, da je deo najgledanijeg šou programa. Zaslužila je da živi sto godina, divan je čovek i umetnik - zaključila je pevačica pred našim kamerama.

Podsetimo, Zoricu Brunclik u studiju je dočekana gromoglasnim aplauzom, a sve kolege su joj poletele u zagrljaj.

