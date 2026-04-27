Voditelj Goran Čomor prisetio se neprijatne situacije sa pevačem Ljubom Aličićem, koji je odbio da gostuje u njegovoj emisiji.

Ljuba se nije pojavio jer je prethodno prodao samo 12 karata za koncert, a šuškalo se da je Zorica Brunclik, koja se trenutno oporavlja od druge operacije, koju je iala u posledjih mesec dana, napustila emisiju.

Međutim voditelj je sada razjasnio da je Zorica zapravo odbila uopšte da stane pred kamere, kada je čula da će sedeti pored koleginice Hanke Paldum, s kojom godinama nije u dobrim odnosima.

- Trebalo je da gostuju Zorica Brunclik i Ljuba Aličić i šta se dogodilo... Ljuba je tada imao koncert u Bijeljini gde je prodao samo 12 karata, a Zorica je trebalo da bude gošća. Ja tada nisam imao u planu da Hanka Paldum bude tu - započeo je priču Čomor u podkastu "Beležnica duše" i dodao:

- Njih dvoje je trebalo da budu gosti i odjednom me Ljuba Aličić zove dan-dva pre emisiju i javlja mi da neće doći, da se razboleo. Zorica to ni ne zna, ona dolazi da mu bude gošća na koncert. Tada niko ne zna da je slaba prodaja, ja sam to saznao.

Goran je, neznanjući da koleginice ne pričaju, pozvao u emisiju Hanku Pladum.

- I da bih spasio emisiju, pozovem Hanku koja se tog momenta nalazi u Nemačkoj. Ide iz Nemačke preko Austrije, dolazi u emisiju sa dva automobila, vodi fanove iz Austrije... E tu je došlo do konflikta jer Zorica i Hanka nisu govorile neko dugo vreme. To nisam znao, ne mogu baš svaki abrov na estradi da znam, ko sa kim ne govori 40 godina. To su mi stvarno bile bezvezne stvari - istakao je voditelj.

Goran je tek nakon mnogo godina uspeo da razume postupak Brunclikove.

- Mislim da je tu kao profesionalac podbacila zato što je trebalo to da proguta. Svaka ptičica svojim glasom, ali razumem i tu situaciju. Sada je razumem, tog momenta ne - istakao je Goran Čomor.

Vratila se u Pinkove zvezde

Pevačica Zorica Brunclik danas je stigla na snimanje Pinkvih zvezda nakon što je imala višemesečnu pauzu usled zdravstvenog problema zbog čega je morala da bude operisana. Muzička zvezda se oporavljala u domu u Krnjači, dok je suprug Miroljub Aranđelović Kemiš menjao u fotelji kao član žirija takmičenja.

U studiju, Zorica je dočekana gromoglasnim aplauzom, a sve kolege su joj poletele u zagrljaj.

