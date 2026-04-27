Pevačica Zorica Brunclik oglasila se emotivnom porukom nakon što se vratila u "Pinkove zvezde" posle teških operacija.



Naime, Zorica je neko vreme bila odsutna iz muzičkog takmičenja zbog lošeg zdravstvenog stanja, a sada se posle pauze vratila sa osmehom na licu.

Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju iz studija i istakla koliko je srećna što je ponovo na sceni, te se zahvalila svima koji su bili uz nju u proteklom periodu

- Posle svega, osmeh je opet tu. Vratila sam se među svoje kandidate, muziku i scenu koju volim. Hvala svima koji su bili uz mene u teškim trenucima. Idemo dalje - još jače i sa još više ljubavi - poručila je muzička zvezda.

Vratila se u Pinkove zvezde

Pevačica Zorica Brunclik danas je stigla na snimanje Pinkvih zvezda nakon što je imala višemesečnu pauzu usled zdravstvenog problema zbog čega je morala da bude operisana. Muzička zvezda se oporavljala u domu u Krnjači, dok je suprug Miroljub Aranđelović Kemiš menjao u fotelji kao član žirija takmičenja.

U studiju, Zorica je dočekana gromoglasnim aplauzom, a sve kolege su joj poletele u zagrljaj.

