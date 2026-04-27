Grad Kidal na severu Malija ponovo je pao pod kontrolu separatističkih Tuarega i džihadističkih grupa, nakon niza koordinisanih napada na ključne vojne položaje širom zemlje, prenose francuski mediji, pozivajući se na lokalne izvore.

Ovaj grad je decenijama bio uporište pobunjenika, sve do novembra 2023. godine, kada ga je malijska vojska, uz podršku boraca ruske paravojne grupe Vagner, vratila pod svoju kontrolu. Kasnije je tu ulogu preuzeo Afrički korpus.

Napustili smo Kidal. U gradu su sada džihadisti i pripadnici Azavadskog oslobodilačkog fronta (FLA) - izjavio je danas izvor blizak guverneru.

Prema svedočenjima lokalnog stanovništva, iz grada su se povukli i pripadnici malijske vojske i ruski plaćenici. Ranije je najavljeno da će vojska izvršiti pregrupisavanje u gradu Anefis, koji se nalazi oko 100 kilometara od Kidala.

Dok je situacija na severu eskalirala, u drugim delovima zemlje stanje se donekle smirilo. Nakon dvodnevnih sukoba između vojske i naoružanih grupa, relativni mir se vratio u Kati, vojni grad nadomak prestonice Bamaka.

Slična situacija je i u samom Bamaku, gde su ponovo otvorene pijace, škole i kancelarije, iako je bezbednosno prisustvo i dalje pojačano. Barikade koje su bile postavljene na ključnim pravcima ka vojnim objektima i aerodromu su uklonjene, ali su vojnici i dalje vidljivi na ulicama u punoj opremi.

U Katiju se više ne čuju pucnji, iako su sukobi prethodnog dana bili intenzivni. Mirna je i zona oko aerodroma u naselju Senu.

U međuvremenu, pojavili su se snimci na kojima se vide naoružani pripadnici Libijskih oružanih snaga kako se kreću kroz Kidal, kao i fotografije separatista koji ulaze u vozila opremljena mitraljezima.

LAS je saopštio da je postignut dogovor kojim se ruskim borcima iz Afričkog korpusa omogućava povlačenje iz grada, a prema lokalnim zvaničnicima očekuje se da će napustiti Mali preko teritorije Libije.

Tuarezi, nomadski narod rasprostranjen u više država regiona, godinama vode borbu protiv marginalizacije, posebno na severu Malija. Tokom 2012. godine udružili su se sa džihadističkim grupama kako bi zauzeli ključne gradove, ali su se kasnije razišli, nakon čega su džihadisti preuzeli kontrolu.

U poslednje vreme, međutim, došlo je do ponovnog približavanja između tih grupa, koje su odlučile da udruže snage protiv aktuelne vojne vlasti u Maliju.

Zemlja se ponovo suočava sa ozbiljnom bezbednosnom krizom nakon koordinisanih napada koje su izveli saveznici FLA i grupa JNIM na više strateških lokacija. Mali je već više od decenije pogođen sukobima i nasiljem povezanih sa džihadističkim grupama.