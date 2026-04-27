Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u podkastu „Ostalo je politika“.

Na direktno pitanje o Trampu, Vučić je u podkastu rekao:

„Ne mogu da opravdam svaki potez Donalda Trampa. Ali ako me pitate da li razumem američke birače koji su glasali za njega – da, razumem.“

Zatim je izneo lični stav koji je izazvao pažnju:

„Da sam Amerikanac, ja bih glasao za Donalda Trampa.“

Govoreći o razlozima popularnosti, naglasio je istorijski kontekst:

„Ljudi u Srbiji ne vole Klintonovu administraciju zbog 1999. i 2008. godine. To su istorijski razlozi.“

Dodao je i društveni faktor:

„Ljudi u Srbiji su uglavnom konzervativni, tradicionalni i religiozni.“

Posebno je objasnio šta je Tramp pogodio kod birača:

„On je govorio o porodičnim vrednostima, govorio je protiv određenih liberalnih politika i ljudi ovde to vole.“

Vučić je opisao i atmosferu u Srbiji kada je Tramp pobedio:

„Ljudi su bili oduševljeni. Videli su šansu da konačno imaju prijatelja u Vašingtonu.“

Istakao je i emotivni odnos prema SAD:

„Mi nemamo ništa protiv američkog naroda. Mi volimo Ameriku, ali smo imali problem sa određenim administracijama.“

Na kraju je zaključio:

„Zbog toga je Tramp imao ogromnu popularnost ovde.“

