Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" dobilo je velikog konkurenta, kada je televizija Pink, čiji je vlasnik Željko Mitrović, počela sa emitovanjem šoua "Pinkove zvezde".

Često se i jedna i druga stvarana hvale brojnim pregledima i visokom gledanošću.

Sada, nakon što je Pink portal objavio da se iz doma Svetlane Cece Ražnatović gleda emisija koja se emituje na ružičastoj televiziji, pevačica je odlučila da odgovori objavom na svom Instagram profilu.

-Uh, uh ni moje obezbeđeneje ne pomaže - napisala je pevačica, objavivši fotografiju navodne analitike nacionalnih televizija.

Inače, iz oba projekta često se oglašavaju voditelji, kao i članovi žirija, a nema sumnje da su oba takmičenja vrlo propraćena od stane naroda.

