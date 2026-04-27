Napad na ukrajinski lučki grad Čornomorsk doveo je do ozbiljnog ekološkog incidenta, nakon što se u Crno more izlila ogromna količina suncokretovog ulja, izazivajući zabrinutost stručnjaka i nadležnih službi.

Prema podacima ukrajinske Državne ekološke inspekcije jugozapadnog okruga, tokom napada oštećena je lučka infrastruktura, a rezervoar sa oko 6.000 tona ulja je uništen, što je dovelo do njegovog izlivanja u more.

Do incidenta je došlo nakon požara koji je izbio posle napada. Ulje se potom izlilo u lučki deo i formiralo veliku mrlju na površini mora, dimenzija približno 400 puta 200 metara.

Hitne službe su odmah reagovale postavljanjem zaštitnih barijera kako bi se sprečilo dalje širenje zagađenja, dok su lučke vlasti blokirale odvodne kanale kako ulje ne bi nastavilo da otiče u otvoreno more.

Prema dostupnim informacijama, zagađenje zemljišta nije zabeleženo jer je pogođena zona bila prekrivena betonskom podlogom. Ipak, stručnjaci su uzeli uzorke vode kako bi procenili razmere štete i potencijalne posledice po životnu sredinu.

Konačna procena biće poznata tek nakon detaljne analize svih prikupljenih podataka.

Stručnjaci upozoravaju da, iako suncokretovo ulje nije toliko opasno kao nafta, može imati ozbiljne posledice po ekosistem. Poseban rizik postoji za ptice, jer ulje prekriva njihovo perje, otežava letenje i narušava sposobnost održavanja telesne temperature.

Takođe, ulje može negativno uticati na morski svet, jer bakterije koje ga razgrađuju troše kiseonik iz vode, što može dovesti do uginuća organizama.

Od početka rata, Crno more suočava se sa sve većim ekološkim rizicima, posebno zbog oštećenja lučke infrastrukture.

Podsetimo, Ukrajina je jedan od vodećih proizvođača suncokretovog ulja u svetu, sa udelom od oko 23 odsto u globalnoj proizvodnji i približno trećinom svetskog izvoza.