Glasovna poruka Dare Bubamare koja je isplivala u javnsot je nešto o čemu se već danima priča.

Sada je Jelena Karleuša prokomentarisala ovu situaciju, ističući da joj se takve stvari, kada je u pitanju obajvljivanje nečije intime, ne dopadaju.

- Te stvari me nerviraju, jer je to očigledno bila njena privatna poruka. Nije bilo namenjeno za nas sve da to slušamo. Malo sam osetljiva po pitanju toga, zbog svega što se meni desilo. To je ipak bila glasovna poslata "prijatelju", koji je to zloubotrebio - objasnila je Jelena.

- Kako Dara kaže u svojoj pesmi "voli sve što vole mladi", neka je živa i zdrava - poručila je Karleuša za Alo.

Podsetimo, Dara se ovim povodom nije oglašavala danima, iako je bila aktivna na društvenim mrežama, a sada je na snimanju Zvezda Granda dala svoj prvi komentar i provo otkrila kako se oseća.

