Aleksandra Radović često ima kontrasverzne izjave koje umeju da razbesne javnost.

Tako joj se desila situacfija sa Tinom Ivanović, za koju je rekla da ne zna ko je, iako joj je pevala prateće lokale.

Potom je u emisiji kod koleginice Svetlane Cece Ražnatović, vrlo perfidno bocnula pevačicu, aludirajući na period kada je Ceca bila u zatvoru.

- Sećaš li se euforije koja je bila oko pesme "Kao so u moru" - pitala ju je Ražnatovićeva.

- Bila si tad tu, ne? - dodala je Aleksandra.

- To je bila 2002. godina - poručila je kratko Ceca.

-"A jeste zmijurina" - bio je jedan od komentara.

Gde je Ceca bila 2003?

Svetlana Ceca Ražnatović bila je u pritvoru 2003. godine tokom policijske akcije "Sablja", koja je pokrenuta nakon ubistva premijera Zoran Đinđić.

U kućnom pritvoru nalazila se od marta do maja 2003. godine (oko četiri meseca), zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja i povezanosti sa članovima „zemunskog klana“.

Kasnije, 2011. godine, priznala je krivicu u vezi sa malverzacijama oko transfera fudbalera FK Obilić i nagodila se sa tužilaštvom. Tada je osuđena na godinu dana kućnog zatvora, koji je izdržavala 2012. godine, uz nanogicu.

