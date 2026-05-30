Poznata pevačica Aleksandra Radović godinama je bila u ljubavi s Aleksandrom Zeremskim.

Ipak, malo ko zna da Aleksandra ima iza sebe još jedan brak.

Dejan Džoni Nikolić, bubnjar i Aleksandrin prvi suprug, upoznao je pevačicu dok su oboje studirali na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu.

Njihova ljubav započela je tokom zajedničkog rada u vojnom orkestru, gde je Džoni svirao bubnjeve. Nakon godinu i po dana zabavljanja, počeli su da žive zajedno, da bi se nakon četiri godine i venčali.

- Aleksandra i Džoni su bili nerazdvojni tokom studija. Njihova ljubav je bila iskrena i intenzivna, ali nažalost, brak nije potrajao. Nakon dve godine, Aleksandra je napustila i njega i bend, što je dovelo do raspada grupe. Džoni je kasnije pronašao angažman na kruzeru koji krstari svetom - ispričao je izvor blizak pevačici za domaće medije.

"Folira se"

Aleksandra Radović nedavno je prilikom gostovanja u emisiji Goce Tržan otkrila da ne zna ko je njena koleginica Tina Ivanović.

Ono što je zanimljivo je da je Aleksandra pevala prateće vokale u Tininim pesmama s albuma “Bunda od nerca”, te je mnogima pevačicina izjava bila veoma šokantna i neprijatna, smatrajući da je ukazala nepoštovanje koleginici.

Neke estradne ličnosti već su dale komentar na ovaj skandal, a među njima bila je i Dara Bubamara.

- Tina Ivanović je mnogo dobra devojka, baš je volim. Baš dobar čovek, Aleksandra zna ko je to. Ljudi moji, to su sve foliranti, verujte mi izmišljaju priče, ja to ne bih mogla u životu da uradim. Da kažem da ne poznajem nekoga da bih se uzdigla, to mi je katastrofa - rekla je Dara za okupljene medije, pa rekla kako Aleksandri nije prvi put da se tako ponaša.

- Ne znam zbog čega rade, Tina Ivanović je jako dobra, volela bih da se vrati na scenu. Aleksandra se folirala u "Pinkovim zvezdama", ona je jako dobra pevačica i slušam njene pesme privatno, ali moram da budem iskrena. Ona je imala tako te fazone neke... - nije se ustručavala Dara da otkrije sve o koleginici.

