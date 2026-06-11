Srpska glumica Vesna Stanković, koja je ranije javno govorila o svojoj borbi sa opakom bolešću iz koje je izašla kao pobednica, ponovo se oglasila i otkrila sa kakvim unutrašnjim izazovima se i dalje suočava.

Kako ističe, najteže bitke vodi sa sopstvenim emocijama, koje je, kako kaže, prate u različitim oblicima.

- Najteže bitke bijem sa sopstvenim osećanjima. U nekim bitkama sam pobedila, neke redovno gubim, krvarim, patim, pa se opet nekako sastavim i idem dalje. Zavist sam iskorenila, gorčinu zatrla, mržnju nisam nikada srela, dok me nemoć i očajanje povremeno potpuno slome. Sa strahom nisam ni pokušavala da ratujem, on se ponekad pojavi, pa sam nestane i povuče se iz samo njemu znanih razloga. Sumnja u samu sebe, sopstvene sposobnosti, talente, dobrotu i volju podlo se obruši na mene, zatruje mi radost, a zatim se povuče, zlobno čekajući trenutak da ponovo napadne - navela je glumica.

Dodala je i da joj je posebno teško da se izbori sa osećajem osuđivanja i gneva.

- Najteže bitke bijem sa osuđivanjem i gnevom. Pokušavam, podsećam sebe, molim se, "šamaram" se, umirujem i ništa ne pomaže. Osuđivanje ponekad uspevam da oslabim, da ga potisnem, ali ono opet iznenada iskoči i podsmeva se jer zna da je jače. A gnev… ne umem ni da objasnim šta mi se desi. U trenu me obuzme, razjari i zapali svaku ćeliju, kao da mi kosti pretvori u pepeo. Ne umem da se odbranim, nemam oružje, sve tehnike sam probala i ne uspeva mi. Jedino me raduje što me isto tako brzo i prođe, pa ostanem da se nosim sa posledicama koje sama napravim - istakla je ona, pa dodala:

- Kako vi stojite sa svojim "ružnim" osećanjima? - upitala je javno svoje pratioce.

"Opada mi kosa"

Podsetimo, Vesna Stanković je nedavno govorila i o povratku bolesti i gubitku kose.

- Opada mi kosa. Opet. Prvi put kada mi je opala, bila sam spremna, a sada nisam. Tužna sam i veoma me pogađa kada me neko teši rečima: "Ma nije to ništa, kosa će opet da poraste". Hoće, ali tek za dve godine. Kako naš narod kaže, lako je tuđim gloginje mlatiti - navela je glumica.

U ranijem emotivnom intervjuu detaljno je opisala i svoju borbu sa karcinomom.

- Nisam imala nijedan simptom, ništa što bi ukazivalo na problem. Redovno sam išla na preventivne preglede, ultrazvuk i mamografiju na svake dve godine. Imala sam dovoljno energije i trenirala sam kako bih bila snažna. Tokom jednog treninga, dok sam nameštala odeću, napipala sam nešto neobično. Odmah sam shvatila da nešto nije u redu. To je bilo u junu prošle godine, pre godinu i četiri meseca. Već sutradan sam zakazala ultrazvuk i mamografiju, nakon čega je sve potvrđeno - ispričala je Vesna, kojoj je dijagnostikovan karcinom u trenutku kada su već postojale metastaze.

"Izgledam kao istočnjak, bez energije"

- U tom trenutku osetila sam da to nije dobra vest. Prošla sam dve operacije, osam hemioterapija i zračenje i mislila sam da će borba brzo biti završena. Ipak, ona traje i trajaće pet do sedam godina. Završila sam sve protokolarne faze lečenja, operacije, zračenje i hemioterapije. Sada sam na dve terapije, hormonskoj i biološkoj, koje me iscrpljuju. Izgledam kao istočnjak, bez energije, umorna, ali imam jedan životni moto, nijednog trenutka nisam dozvolila sebi da odustanem - zaključila je za Blic.