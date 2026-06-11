Na društvenim mrežama osvanuo je oglas za prodaju kuće u Bačkom Gračacu po ceni koja je mnoge iznenadila. Dok cene nekretnina širom Srbije poslednjih godina beleže rast, ova kuća ponuđena je za svega 5.000 evra.

Oglas je na Fejsbuku objavio Živko, navodeći da se nekretnina nalazi u Bačkom Gračacu i da je cena izuzetno povoljna.

Kuća je u lošijem stanju, ali ima veliki plac

U objavi se navodi:

"Kuća na prodaju u Bačkom Gračacu, kuća je u lošijem stanju ali ima dosta placa. Koga interesuje, cena je povoljna 5.000 evra, za više informacija pozvati."

Iako je objekat prema opisu u lošijem stanju, mnogi će upravo u tome videti potencijal. Veliki plac često predstavlja najveću vrednost ovakvih nekretnina, naročito za kupce koji traže povoljnu investiciju van većih gradova.

Dobra prilika za renoviranje ili gradnju nove kuće

Kupovina nekretnine po ceni od 5.000 evra danas je prava retkost. Upravo zbog toga ovakvi oglasi privlače pažnju ljudi koji žele da ulože u renoviranje ili da na postojećem placu izgrade potpuno novu kuću.

U zavisnosti od stanja objekta, budući vlasnik mogao bi da se odluči za temeljnu adaptaciju postojećeg doma ili za rušenje i izgradnju novog objekta prema sopstvenim potrebama.

Cena kao jednogodišnja kirija

Mnogi korisnici društvenih mreža primetili su da je 5.000 evra iznos koji danas u pojedinim gradovima može da se potroši samo na kiriju tokom jedne godine.

Zbog toga ovakve nekretnine privlače pažnju onih koji traže jeftiniji način da dođu do svog krova nad glavom ili žele da ulože u nekretninu sa potencijalom za budućnost.

Bački Gračac nalazi se u Zapadnobačkom okrugu, a ovakvi oglasi pokazuju da se i dalje mogu pronaći kuće po cenama koje su nezamislive u većim gradskim sredinama.