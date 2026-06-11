Zvezdan Anđić oglasio se za medije nakon što je na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa bivšom suprugom Tinom Ivanović.

Iako su mnogi pomislili da je došlo do pomirenja, on tvrdi da se to još nije dogodilo, ali ne krije da između njih i dalje postoje emocije.

Kako je naveo, njih dvoje su se razveli pre dve godine, a Tina je i dalje povređena zbog pojedinih njegovih postupaka iz prošlosti.

- Ne znam šta bih vam sada rekao... Znate kako, mi smo se rastali pre dve godine. Ona i dalje drži moje fotografije na svom profilu. Pre nekoliko dana smo se čuli i dopisujemo se. Kao što kažu, među nama nema problema, a kada je ljubav u pitanju, videćemo šta će biti. Nije do mene - rekao je Zvezdan na početku razgovora.

Potom je priznao da smatra da je odluka o razvodu bila doneta prenagljeno.

- To jeste bilo ishitreno. Ljuta je na mene zbog nekih stvari. Najviše joj smeta ono što sam radio na TikToku, gde sam se šalio i pravio razne zezancije. Oko mene su se pojavile razne osobe, a ona je sve to videla i teško joj je palo. Na lajvovima sam se "zabavljao", ali njoj to nije bilo nimalo lako. Moram da priznam da sam prema njoj mnogo pogrešio, jer sam dozvolio pojedinim devojkama da mi šalju poruke i srca. Upravo je to razlog zbog kojeg je najviše ljuta. Sve ostalo je u redu - priznao je Anđić.

Govoreći o mogućnosti da se ponovo zbliže, ostao je zagonetan.

- Videćemo šta će biti narednih dana, da li će možda uslediti i neki medeni mesec. Ona voli, ali je ljuta kao ris - izjavio je za Telegraf.

"U šoku sam"

Podsetimo, Tina Ivanović se takođe oglasila nakon što je videla objavu svog bivšeg supruga i priznala da ju je njegov potez iznenadio.

- Noćas sam videla šta je objavio, prijatelji su mi poslali. Mi smo u korektnim odnosima, ali me je ovim postupkom iznenadio. Do pomirenja nije došlo, a da li će ga biti, zaista ne znam. U šoku sam. Nisam ga ništa pitala, čekam da on objasni o čemu se radi - konstatovala je za Blic.

Alo/Telegraf