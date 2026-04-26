Milenko Jovanov, šef poslaničkog kluba SNS u emisiji Hit Tvit komentarisao je političara Đokića i poređenje njega sa Peterom Mađarom, te se osvrnuo i na buduće izbore.

-Ovo je počelo kao ideja da se smeni vlast, ali će na kraju da se smeni opozicija. Previše je poslaničkih grupa koje ne predstavljaju nikoga. Postojalo je ime, lider i kandidat u primeru Mađara, tako da oni ne mogu da se porede sa njim. Sa kojom politikom oni idu, za sve što ih pitaju, kažu "Nemamo stav", pa kako ćete da vodite državu?

"Bezimena lista na čelu sa političarem Đokićem"

-Ono što je jako važno, ako poredimo sa Mađarskom, to je da je Mađar 350.000 glasova preuzeo od Orbana. Da li mislite da će bezimena lista na čelu sa političarem Đokićem uspeti da uzme jedan glas SNS-u? Ko normalan želi za to da glasa? Za sve ovo vreme, nijedan odbornik, poslanik ili član mesne zajednice nije napustio stranku. Kad im odgovorite na isti način, oni prave žrtvu? Kao što to trenutno rade sa Parandilovićem - naveo je Milenko Jovanov u emisiji "Hit Tvit".



