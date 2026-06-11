Ruski državni mesindžer MAX nestao je iz Huawei prodavnice aplikacija, što je u Moskvi dočekano kao posebno neprijatan udarac, jer nije stigao sa Zapada, već iz kineskog digitalnog ekosistema.

Aplikacija, koju ruske vlasti guraju kao nacionalnu zamenu za strane platforme, prethodno je već uklonjena iz Eplove prodavnice aplikacija. Posle toga se očekivalo da će pritisak doći pre svega sa američke strane, ali sada se MAX više ne pojavljuje ni u Huawei AppGallery.

Za rusku javnost to je mnogo osetljiviji signal od odluke Epla. Kina se u Moskvi godinama predstavlja kao strateški partner, protivteža Zapadu i oslonac u tehnološkom zaobilaženju sankcija. Zato uklanjanje ruskog državnog mesindžera iz Huawei prodavnice izgleda kao hladan tuš iz „bratskog“ pravca.

MAX već uklonjen iz App Store

MAX je prethodno nestao iz App Store, a korisnici Eplovih uređaja više ne mogu da ga preuzmu. Oni koji su ga već instalirali mogu da nastave da ga koriste, ali su se pojavili problemi sa obaveštenjima za poruke i pozive.

Epl je odluku obrazložio poštovanjem zakonskih obaveza i sankcionih pravila. Drugim rečima, američka kompanija nije želela da rizikuje zbog aplikacije koju ruske vlasti sve otvorenije pretvaraju u državni komunikacioni kanal.

U Moskvi je to moglo da se predstavi kao očekivani potez Zapada. Ali uklanjanje iz Huawei prodavnice mnogo je teže objasniti istom logikom, jer dolazi iz zemlje koju Kremlj prikazuje kao najvažnijeg partnera u novom multipolarnom poretku.

Ruski „nacionalni mesindžer“ pod pritiskom

MAX nije obična aplikacija za dopisivanje. Razvija ga VK, kompanija povezana sa ruskim digitalnim prostorom, a projekat je od početka predstavljen kao državna alternativa zapadnim servisima.

Ruske vlasti su od MAX-a pokušale da naprave domaći komunikacioni stub: aplikaciju za poruke, pozive, poslovnu komunikaciju i pristup državnim uslugama. Plan je bio da se građani sve više pomeraju sa stranih platformi ka domaćem sistemu koji Moskva može da kontroliše.

Upravo zato svako uklanjanje iz velikih prodavnica aplikacija ima političku težinu. Ako aplikacija ne može lako da se preuzme na iPhone uređajima, a zatim nestane i iz Huawei prodavnice, ruski plan o masovnom širenju nailazi na ozbiljan problem.

Optužbe da je MAX špijunski alat

Pritisak na MAX nije počeo samo zbog sankcija. Aplikacija je mesecima pod lupom stručnjaka za digitalnu bezbednost, koji upozoravaju na njen veliki nadzorni potencijal.

Pojedini eksperti i mediji nazivali su MAX špijunskim softverom, tvrdeći da aplikacija može da prikuplja previše podataka i da korisnicima praktično uvodi državni nadzor u telefon. U jednom trenutku i Cloudflare je označio domen povezan sa MAX-om kao „spyware“, mada je ta oznaka kasnije uklonjena.

Iz MAX-a odbacuju optužbe i tvrde da aplikacija ne špijunira korisnike. Ipak, reputaciona šteta je već napravljena. Kada se aplikacija povezuje sa državnim nadzorom, a zatim je uklanjaju velike prodavnice aplikacija, poverenje korisnika teško može da ostane netaknuto.

Huawei poslao najneugodniji signal

Najveći problem za Moskvu sada nije samo tehnički, već politički. Ako MAX ukloni Epl, ruski mediji to mogu da objasne sankcijama, pritiskom Vašingtona i novim talasom digitalnog rata protiv Rusije.

Ali kada aplikacija nestane iz Huawei AppGallery, priča postaje neprijatnija. Kina možda neće javno napasti ruski projekat, ali ovakav potez pokazuje da ni kineske kompanije ne žele uvek da nose rizik za Moskvu.

To je poruka koju je teško upakovati u propagandni narativ o „neraskidivom partnerstvu“. Huawei ne mora da drži rusku aplikaciju po svaku cenu, čak ni kada je Moskva predstavlja kao deo svog digitalnog suvereniteta.

Ostaje još Google Play

Posle App Store i Huawei prodavnice, ostaje pitanje šta će uraditi Google Play. Ako i Gugl ukloni MAX, ruski mesindžer bi se našao u ozbiljnoj distribucionoj blokadi na najvažnijim mobilnim platformama.

Rusija bi tada mogla da se osloni na direktno preuzimanje aplikacije, domaće prodavnice i obaveznu instalaciju na uređajima koji se prodaju u zemlji. Ali to je mnogo slabiji model od normalnog prisustva u globalnim prodavnicama aplikacija.

Za običnog korisnika, aplikacija koja mora da se traži mimo standardnih kanala odmah deluje sumnjivije. Za državu koja želi da je nametne kao svakodnevni alat, to je ozbiljan problem.

Digitalni suverenitet udario u zid

Slučaj MAX pokazuje granice ruskog digitalnog suvereniteta. Moskva može da donese zakon, proglasi aplikaciju nacionalnom, traži njenu predinstalaciju i promoviše je kao zamenu za zapadne servise. Ali ne može lako da natera globalne prodavnice aplikacija da je drže ako procene da im donosi pravni, sankcioni ili reputacioni rizik.

Još je bolnije što se problem ne završava na Zapadu. Ako i kineski digitalni ekosistem počne da pravi distancu, onda ruski tehnološki projekat ostaje mnogo usamljeniji nego što je Kremlj želeo da prizna.

MAX je trebalo da bude simbol ruske nezavisnosti od stranih platformi. Umesto toga, njegovo uklanjanje iz App Store i nestanak iz Huawei prodavnice pretvaraju ga u primer koliko je teško graditi „suvereni internet“ kada zavisiš od tuđih uređaja, tuđih prodavnica i tuđih pravila.