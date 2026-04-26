U muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde" došlo je do žučne rasprave između članova žirija Viki Miljković i Miroljuba Aranđelovića Kemiša, koji privremeno menja svoju suprugu, pevačicu Zoricu Brunclik, zbog zdravstvenih problema. Sukob je izbio nakon nastupa jedne takmičarke, kada se njih dvoje nisu usaglasili oko njenog izvođenja i ocene. Rasprava je u jednom trenutku eskalirala, pa joj je Kemiš poručio da nije njegov nivo za dalju diskusiju, što je dodatno podiglo tenziju u studiju.

-Pevački je sve otpevala kako treba - istakla je Viki.

-"Zajdi, zajdi" si otpevala kao da je pesma "Lepo je vreme, pada kiša" - poručio je Miroljub takmičarki.

-Meni se dopala, imala je emociju i bila je drugačija. Zašto bi uvek morala da kopira neke verzije? - ubacila se potom Miljkovićeva.

-Viki, stvarno ne želim sa tobom uopšte da raspravljam o mom znanju. Nisi na mom nivou da o tome diskutujemo. Tebe ne komentarišem, a sve što kažem ti dočekaš kontrom - odgovorio joj je on.

-Ne komentarišem tebe, nego kandidata. Imam pravo na svoje mišljenje - odbrusila mu je pevačica.