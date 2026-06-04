Tinjajuće nezadovoljstvo i sujeta među bokaderima eskalirali su u programu uživo, kada je profesor Tanasije Marinković brutalno i bez ustezanja udario na akademce rečima: "Studentima ne treba davati nikakav značaj, njihovi napadi bez argumenata nisu ukusni!"

Ovaj neviđeni medijski triler počeo je kada je voditeljka blokaderske televizije N1 postavila direktno pitanje: "Kako razumete tu isključivost, ta ograđivanja studenata od Vas, od Marije Vasić?"

"Prvo, ne bih to uzimao za ozbiljno. Mislim da prosto te vrste objava na Instagramu, na Tviteru, bez argumenata, bez sučeljavanja mišljenja, napadanja ljudi sa integritetom – nije ukusno da govorim o sebi – tako da ja mislim da sva ta ograđivanja, ako je reč o njoj ili drugima, bilo je i protiv pojedinih studenata i drugih studentskih organizacija, mislim da su apsolutno štetna, ali mislim da je štetno i davati njima bilo kakav značaj."

Da stvar bude još gora, on je uporedio studentsko-blokaderski bunt sa uličnim govornicima koji nemaju nikakvu težinu, nazivajući njihove platforme običnim bezbednosnim ventilom bez ikakve odgovornosti.

"Znate, mislim, taj Hajd park korner, taj ćošak na Hajd parku gde svako može da dođe i nešto kaže bez ikakve odgovornosti, ne vidim zašto bi nas obavezivao."