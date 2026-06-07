Počelo je napadom jedne blokaderke na Ivana Ninića, advokata koji je do juče bio na njihovoj listi, kao i njihovog ideologa Mila Lompara čije je dosijee tražila da se prvi otvore.

Na ovo je odgovorio blokader "Luka" koji je optužio članove PSG da se sastaju sa svima - od Vulina do Šutanovca, da rade za "službu" i da su razlog zašto je PSG napustila novosadska ekipa.

"Ana-"Sloboda ili ništa" koja toliko dižeš PSG u nebesa, pričaj nam malo o Vladimiru Hajdaru, predsedniku PSG Izvršnog odbora na nivou Vojvodine, kako se sastajao sa Vulinom i kako ga je hvalio. Pričaj nam malo o Ani Oreg koju vidimo sa Šutanovcem. Ili ćeš do kraja da budeš licemerna? Evo ti PSG službinčadi, a i sama si službenica što u BIA što na Instagramu. Nije ni čudo što je novosadska ekipa napustila PSG, neće da imaju posla sa kontrolisanima a i podržavaju studentsku listu. Hajde sad opleti po Vladimiru Hajdaru i Ani Oreg kada već izigravaš pravednicu, ili ti Orlić daje dozvolu da napadaš samo studente i ljude koji su uz studente, što se vidi iz tvojih buđavih objava", napisao je.

Zaista mučna slika - savezi i prijateljstva pucaju iz dana u dan, rezultirajući u totalnoj paranoji i potpunm rasulu u blokaderskim redovima. Besomučna borba za fotelje i sopstvenu korist u kojoj se svakodnevno raspadaju stari, a stvaraju novi savezi.

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