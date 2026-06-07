Leto je idealno vreme za jačanje romantičnih veza i zajedničke avanture.

Mnogi parovi vide letnje mesece kao priliku da se ponovo povežu i posvete jedno drugom na zajedničkom letovanju.

Svađa na odmoru

Međutim, čini se da mnogi ne uspevaju da maksimalno iskoriste svoje zajedničko vreme.

Poslovne obaveze se često uvlače u privatni život i ometaju partnere čak i tokom putovanja. Nedavno istraživanje kompanije Headway pokazalo je da se 35% ispitanika posvađalo sa partnerom upravo zato što su radili tokom odmora.

Istraživanje je takođe otkrilo da je 52% ispitanika osetilo simptome pregorevanja, anksioznosti ili depresije zbog posla dok su bili na odmoru.

Čak dva od tri ispitanika su pomenula fizičke posledice poput glavobolje, umora, napetosti mišića ili hroničnog bola. Osim činjenice da biste možda zadržali posao, nema pozitivnih strana rada tokom odmora. Uprkos tome, mnogi osećaju pritisak da budu dostupni, što ozbiljno šteti zdravlju njihovih veza.

Emocionalno distanciranje od partnera

Iako bi odmor i zaslužena pauza od posla trebalo da budu pravo, a ne privilegija, u današnjem svetu to često nije slučaj. Parovi nisu samo previše zauzeti da bi se povezali tokom radne nedelje, već jedva pronalaze vreme da se povežu i tokom odmora.

Čak i kada su fizički odsutni sa posla, od mnogih se očekuje da budu stalno dostupni putem telefona ili imejla. To oduzima dragoceno vreme koje bi trebalo da provode sa svojim posebno sa partnerom.

Naravno, takva situacija stvara ogromnu distancu između partnera. Čak i tokom planiranog zajedničkog odmora, mnogi i dalje moraju da se bore za pažnju svog partnera.

„Postoji velika razlika između fizičkog i emocionalnog prisustva“, kaže dr Suzan Deges-Vajt, licencirani savetnik i stručnjak za veze u Hedveju. „Kada se neko stalno vraća na posao tokom zajedničkog odmora, partner to često doživljava kao emocionalno distanciranje, čak i ako to nije bila namera.“

Zaboravite na posao tokom odmora

Prema Deges-Vajt, posebno je bolno tokom odmora, što je logično. Neki ljudi čekaju celu godinu, čak i duže, da konačno dobiju punu pažnju partnera i provedu kvalitetno vreme sa njima.

A na kraju se osećaju zapostavljeno.

„Ljudi često idu na odmor sa nadom da će se ponovo povezati, osećati se posebno i stvarati lepe uspomene zajedno“, objašnjava ona. „Stoga, kada posao stalno ometa te važne trenutke, neko se može osećati kao da partner daje prioritet poslu a ne njihovoj vezi“, prenosi Headway.

Ako vi i vaš partner žudite da pobegnete od svakodnevice i želite da se ponovo povežete, planiranje odmora – čak i ako je to samo produženi vikend u blizini – može pomoći u jačanju vaše veze. Međutim, ključno je da se uverite da ste oboje fokusirani isključivo jedno na drugo, bez brige o tome šta se dešava na poslu. Ovo može zahtevati pažljivo planiranje, kao što je postavljanje jasnih granica sa šefom ili razgovor sa partnerom o tome šta je prihvatljivo, a šta nije.

„Jedna od najzdravijih stvari koju parovi mogu da urade jeste da se unapred dogovore šta se zaista računa kao hitan slučaj, a šta ne“, savetuje Suzan. „Limitirajte sebi proveravanje telefona ili mejla - to pomaže da se partneri osećaju emocionalnije prisutnijim i istinski posvećenim jedno drugom tokom putovanja.“