Ovaj prizor pokazuje da voditeljka ne skriva emocije prema svom izabraniku, čiji portret zauzima istaknuto i počasno mesto u njenom domu.
Progovorila o trudnoći
Jeremićeva je nedavno otvorila dušu o svojim planovima za budućnost sa partnerom Milošem Stojanovićem Tigrom, a iskreno je govorila i o trudnoći.
Na pitanje o trudnoći ostala je misteriozna i istakla da ni prethodnu nije priznala sve do šestog meseca, te da će isto učiniti i ovog puta.
-Neću ništa da odgovorim na to pitanje... Neka odgovor na to bude, videćemo i pokazaće vreme. Svakako ni prethodnu trudnoću nisam priznala javno do nekog šestog meseca, pa neću ni ovu - kratko je odgovorila i dodala da Stojanovića vidi kao oca svog deteta:
-Vidim ga. Želela bih da rodim muško dete jer bih volela da ima njegove manire i kodeks. Vaspitan je baš onako kako jedan alfa muškarac treba da bude. Izuzetno poštuje ženu, voli je i čini sve za nju - rekla je ona za Telegraf.
