Poznata voditeljka Jovana Jeremić objavila je na svom Instagram profilu najnoviji selfi sa pratiocima. Međutim, pažnju je brzo privukao detalj u pozadini, odnosno fotografija postavljena na zidu. Naime, iza nje se jasno videla slika njenog partnera, Miloša Stojanovića Tigra.

Ovaj prizor pokazuje da voditeljka ne skriva emocije prema svom izabraniku, čiji portret zauzima istaknuto i počasno mesto u njenom domu.

Progovorila o trudnoći

Jeremićeva je nedavno otvorila dušu o svojim planovima za budućnost sa partnerom Milošem Stojanovićem Tigrom, a iskreno je govorila i o trudnoći.

Na pitanje o trudnoći ostala je misteriozna i istakla da ni prethodnu nije priznala sve do šestog meseca, te da će isto učiniti i ovog puta.

-Neću ništa da odgovorim na to pitanje... Neka odgovor na to bude, videćemo i pokazaće vreme. Svakako ni prethodnu trudnoću nisam priznala javno do nekog šestog meseca, pa neću ni ovu - kratko je odgovorila i dodala da Stojanovića vidi kao oca svog deteta:

-Vidim ga. Želela bih da rodim muško dete jer bih volela da ima njegove manire i kodeks. Vaspitan je baš onako kako jedan alfa muškarac treba da bude. Izuzetno poštuje ženu, voli je i čini sve za nju - rekla je ona za Telegraf.