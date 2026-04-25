Kako je naveo, napad se dogodio tokom noći i pogodio je stambene objekte u selu Solonci, u okviru Troičkog okruga.

-Sinoć je ozbiljan udar pogodio stambene zgrade u selu Solonci u Troičkom okrugu. Nažalost, tri osobe su poginule, a dve su povređene - napisao je regionalni lider na kanalu Maks.

Prema njegovim rečima, četiri kuće su u potpunosti uništene u napadu. Dodao je i da su ekipe Ministarstva za vanredne situacije uspele da lokalizuju i ugase požar, dok je u toku uklanjanje ruševina, prenosi RBK Rusija.

Pasečnik je naveo i da su ukrajinske snage izvele napad u blizini autobuske stanice u Lugansku, gde su oštećeni delovi zgrade, uključujući fasadu i prozore, kao i infrastruktura same stanice.