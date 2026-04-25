Majka Duška Tošića ostaje jedna od najtajanstvenijih figura domaće javnosti. Udovica koja vodi povučen život u selu Orlovat kraj Zrenjanina retko se pojavljuje u javnosti, a mediji su je zabeležili svega nekoliko puta, i to isključivo u prisustvu sina.

Uprkos Duškovoj slavi i finansijskom uspehu, odlučila je da ostane verna jednostavnom životu na selu, gde je godinama živela sa suprugom i odgajala njihovo dvoje dece, daleko od reflektora i medijske pažnje.

Ipak, čak i u malom mestu nadomak Zrenjanina svi znaju da je njena bivša snaja Jelena Karleuša , a šta o njoj zaista Nikoleta misli, javnosti je nepoznato.

Ipak, ono što malo ko zna je da je Jelena dane nakon smrti majke, kada je Duško bio odsutan zbog poslovnih obaveza provodila u kući svoje svekrve, kao i da joj je neizmernu podršku pružila kada je samo godinu dana ranije preminuo njen suprug Milorad.

To što je Nikoleta Tošić odabrala da svoj život živi u malom mestu nadomak Zrenjanina, i što manje se meša u brak i druge privatne odluke svog sina, ne znači da o Jeleni ima ružno mišljenje. Naprotiv, o svojoj bivšo snaji misli sve najlepše, pruža joj beskonačnu podršku i raduje se svakom susretu, a verujemo da je to jedina žena koju će bivši fudbaler zauvek najviše voleti.

