Voditeljka Jovana Jeremić je nedavno otvoreno govorila o prostituciji, te izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama zbog svog stava o ovoj temi.

- Prvo sam ih imala dvojicu u jednom danu, a onda osmoricu. Onda sam prestala da brojim. Ovo su reči komšinice sa kojom sam odrasla. Da li treba da ćutimo jer je sramota da pričamo o tome? Da li svesno prepustiti odvijanje prostitucije iza zatvorenih vrata praćene zlostavljanjem i mučenjem tih jadnica zato što je društveno neprihvatljivo prodavati telo za pare? - rekla je Jovana Jeremić, a zatim nastavila:

- Kao da je to najveći greh. Kao da su jedino one nemoralne, a ne i oni koji plaćaju te usluge. Lažni moral je klinička slika društva u kom živimo. Dijagnoza hronične boljke koja potresa naše društveno biće jer, kako drugačije okarakterisati stanje u jednoj zemlji gde se na najstariji zanat na svetu gleda sa prezirom dok se istovremeno prećutno prihvata fenomen srpske sponzoruše? - zaključila je Jovana Jeremić koja je navela da je u pitanju beseda iz 2013. godine koju je recitovala na Pravnom fakultetu.

- O ovome će pričati ceo Balkan. Antologijska beseda Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu uskoro. Rimejk iz 2013. u 2024. godini - navela je Jeremićeva.

