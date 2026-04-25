Evropska unija se zadužuje zbog Ukrajine, što je gomila pogrešnih, glupih i nerealnih poteza, izjavio je danas hrvatski predsednik Zoran Milanović.

"To je dug koji će vratiti Rusija. Morate biti strašno glupi ili neodgovorni i ne predvideti tako nešto. To rade ljudi koji su danas na vlasti, a sutra neće biti, a upropastiće jednu državu koja to nije zaslužila", rekao je on, preneo je Index.hr.

Milanović je ironično ocenio da je jedino rešenje tog sukoba da se “svi naoružamo i ne samo da se naoružamo, već uđemo u sukob s Rusijom”.

"A to je nešto što Hrvati jedva čekaju, Ili Nemci i Holanđani. To je ambijent u kojem mi živimo i spoljna politika koju bi valjda trebalo da vode, a ja je neću voditi”, poručio je Milanović na skupu povodom Dana opštine Stari Mikanovci, nedaleko od Vinkovaca.

Milanović je pozvao oštinske vlasti da od Evrope u svrhu sopstvenog razvoja izvuku svaki evro koji mogu jer, kako je kazao, to neće biti moguće još dugo.

“To je i glavni smisao članstva u EU. Za 13 godina od ulaska Hrvatske u EU niko više nije ušao. Naš interes je da se od toga novca koji još uvek pritiče bolje razvijamo", rekao je hrvatski predsednik, dodajući da su neke sredine upravo zahvaljujući EU novcu ostvarile zavidan razvoj.