Vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović, je nedavno pokrenuo talas otpuštanja radnika, a nedugo nakon njegove odluke se oglasila Jovana Jeremić.

Voditeljka je tada istakla da je Željko izuzetno dobar i pravedan čovek, ali da su upravo te osobine iskorišćenje od strane pojedinaca.

Jovana se osvrnula i na svoje kolege sa kojima ima sjajan odnos, a posebno je pomenula Predraga Sarapu o kome još nismo čuli ovakve reči, te ga je koleginica potpuno razotkrila.

- Svoje kolege beskrajno poštujem. Sa Predragom Sarapom imam fantastičan odnos. On je prema meni ispao veliki zaštitnik, bio je tu i kad mi je tata umor, jedan od retkih koji je ispao veliki čovek prema meni i pravi muškarac. Srećna sam što radim sa takvim kolegama - bila je izričita Jovana.

Pozlilo mu u studiju

Voditelju Predragu Sarapi slošilo se tokom jutarnjeg programa.

Rano jutros se pojavio na poslu, a u programu je bio malo duže od pola sata.

Kako prenose domaći mediji, zbog nesnosnih bolova odmah je napustio program.

Nakon što mu je ukazana pomoć, Sarapa je otišao kući.

