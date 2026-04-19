Pevačica Nela Vidaković gostovala je u januaru mesecu u Jutarnjem programu kod voditeljke Jovane Jeremić kada su gledaoci svedočili prilično neprijatnoj situaciji.

- Ovako stoje stvari dragi moji ljudi. Krenula sam sa televizije "Pink". Verovatno ste i videli. Nekoliko puta sam pominjala da sviraju moju pesmu "Oras". Oni ne sviraju "Oras", Jovana viče "Lune, Lune". Rekoh kakav "Lune", daj "Oras", čoveče, Božić je. Ne, ona hoće svoje. Okej, njena emisija, ima pravo. Ništa otpevam, videli ste. Spakujem se i krenem polako kući. Evo od sada da znate, ko god me zove na neku televiziju, mene gledanost ne zanima, po tome ne biram gde gostujem. Dok me poštuješ ja ću te poštovati, kad toga nema to je to - rekla je Nela u obraćanju na svom Tik Tok profilu, povodom gore navedene situacije.

Nakon toga, muzička zvezda je objavila još jedan snimak na kome se vidi trenutak koji ju je razbesneo, a na kom se vidi kako Jovana traži da se peva pesma "Lune, Lune".

"Lune, Lune hoću, šta je ovo?" - pričala je Jovana dok se udarala u glavu.

Podsetimo, Jovana Jeremić je za božićno jutro priredila pravi spektakl, te je ugostila pop divu Jelenu Karleušu koja je govorila o privatnom životu, ali i o muzičkoj karijeri dugoj tri decenije.

Jovana Jeremić za praznično izdanje emisije bila veoma elegantna te je nosila crvenu čipkastu haljinu sa dubokim dekolteom i šlicem.

Nakon pto je pošlo nekoliko dana od incidenta, strasti se ne smiruju. Nela Vidaković se oglasila na društvenim mrežama gde danima proziva voditeljku Jovanu Jeremić, tvrdeći da je razlog skandala i njenog odlaska iz emisije manjak poštovanja i neslaganje oko muzičkog repertoara.

Kako je pevačica objasnila u snimku drame koji je objavila, sukob je eskalirao kada je Jeremićeva insistirala na promeni repertoar.

Inače, Jovana Jeremić nije bila raspoložena da komentariše ovu temu.

