Pevačica Edita Aradinović godinama važi za jednu od najatraktivnijih na domaćoj javnoj sceni i nikada nije krila da je imala estetske korekcije.

Ipak, iza operacije nosa krila se ozbiljna zdravstvena drama koja je dovela u pitanje i njenu muzičku karijeru.

Dok su mnogi verovali da se na zahvat odlučila isključivo iz estetskih razloga, jer je svoj nekadašnji nos nazivala "kuka", istina je bila potpuno drugačija, te je Edita otkrila da je intervencija bila neophodna.

-Nos sam želela da operišem odavno, ali isto tako nisam želela to da krijem. To odavno nije tabu tema. Imala sam ozbiljan problem zbog kojeg sam izgubila glas i nisam mogla ni da pevam ni da radim - priznala je pevačica, ističući da je u sklopu operacije devijacije uradila i estetsku korekciju, ali bez preteranog smanjivanja nosa.

Put do rešavanja zdravstvenog problema za nju nije bio nimalo jednostavan.

-Prvi put sam operisala nos kod nas, ali nisam bila zadovoljna. Izgledao je neobično, kost nije dobro srasla, a imala sam i probleme sa disanjem. To je bilo davno - rekla je nedavno.

Zbog takvog ishoda, pevačica je posle sedam godina ponovo otišla na operaciju kako bi konačno rešila tegobe sa disanjem i estetikom.

Paralelno sa tim, radila je i na osmehu – ranije je imala razmak između zuba, dugo je nosila fiksnu protezu, potom je ugradila fasete i uklonila hijaluron iz usana, što je značajno promenilo izgled njenog lica.