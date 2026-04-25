Muzička zvezda Marija Šerifović već neko vreme boravi na Baliju sa sinom Mariom, majkom Vericom Šerifović i bliskom prijateljicom, pevačicom Jovanom Pajić.

Na svom Instagram profilu redovno objavljuje trenutke sa odmora, a njene najnovije objave izazvale su brojne pozitivne reakcije pratilaca.

Najpre je zabeležila zajednički trenutak sa majkom ispod vodopada, a zatim i sa koleginicom u sličnom ambijentu

Na fotografijama su obe delovale raspoloženo i nasmejano, dok je voda padala oko njih.

Marija je uz objavu napisala: "Nebo strpljive voli", a pažnju dela javnosti privukao je Jovanin izgled, koja na fotografiji deluje kao da nema gornji deo kupaćeg kostima.

"Razmišljala sam da se ne vratim u Beograd"

-Dobro jutro, kako ste vi meni? Vi ili krećete da spavate ili ste otišli da spavate. Samo da vam se javim. Kod mene je sve u redu, život je lep. Pišete mi, nemojte da se sekirate, doći ću na vreme u Beograd za sve obaveze koje imam. Razmišljala sam da se ne vratim nikada, ali otom-potom. To sam malo prolongirala - istakla je Šerifovićeva nedavno u jednom snimku sa Balija.