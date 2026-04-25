Prava drama odigrala se na vašaru u Sevilji, gde je tokom vožnje tipa „katapult“ došlo do ozbiljnog kvara koji je mogao da se završi kobno. Dvoje dece ostalo je zarobljeno u kapsuli na visini od oko 90 metara, nakon što je jedna od sajli pukla usred vožnje.

Prema navodima stranih medija i snimcima koji kruže društvenim mrežama, kapsula se u trenutku kvara kretala brzinom od oko 160 kilometara na sat, kada je došlo do pucanja jedne od dve noseće sajle.

Ubrzo nakon toga, konstrukcija je počela nekontrolisano da se kreće i udara u stubove atrakcije, dok su okupljeni posmatrači u panici vrištali.

Zarobljeni na visini

Deca su ostala zaglavljena u kapsuli visoko iznad zemlje, dok je vožnja udarala o konstrukciju, stvarajući prizore koji su šokirali sve prisutne.

Nesreća se dogodila u delu zabavnog parka poznatom kao „Calle del Infierno“, odnosno „Ulica pakla“, što je dodatno pojačalo utisak dramatičnosti čitave situacije.

Povređeni i haos na zemlji

Pored dece u kapsuli, još dve osobe povređene su kada su delovi konstrukcije pali na tlo.

– Četiri osobe zadobile su lakše povrede i zbrinute su na licu mesta, dok su dve osobe koje su bile na vožnji kasnije prebačene u medicinski centar – saopštili su iz službe za vanredne situacije.

Nakon incidenta, područje je obezbeđeno, a u akciji su učestvovali i pripadnici Civilne zaštite. Lokalna policija je odmah započela proveru dokumentacije, dok je Nacionalna policija preuzela dalju istragu.

Ekstremna vožnja visokog rizika

Atrakcija tipa „katapult“ namenjena je za dve osobe i funkcioniše tako što ih lansira velikom brzinom na visinu veću od 90 metara.

Tokom vožnje korisnici doživljavaju snažno ubrzanje, sile do 5G, kao i kratkotrajno stanje bestežinskog prostora pre naglog povratka.

Tradicionalni sajam pretvoren u horor

Seviljski sajam, koji datira još iz 1847. godine, inače je poznat kao vesela manifestacija sa stotinama šatora, muzikom i igrom.

Međutim, ovaj incident pretvorio je jedan od najposećenijih događaja u prizor koji mnogi neće zaboraviti.